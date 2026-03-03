Rằm tháng giêng: 'Biển người' chen chân xem lễ diễu hành Tết Nguyên tiêu ở Chợ Lớn

Chiều 3.3 (rằm tháng giêng), khu vực Chợ Lớn (TP.HCM) đường phố trở nên náo nhiệt khi lễ lễ diễu hành Tết Nguyên tiêu chính thức diễn ra. Từ sớm, hàng ngàn người và du khách đã đổ về các tuyến đường, chen kín hai bên vỉa hè để chờ đón đoàn diễu hành.
Lúc 16 giờ 30, khi các nhóm múa, hóa trang và đoàn lân – sư – rồng xuất hiện, không khí trên đường càng thêm náo nhiệt. Những bước nhảy, múa của các đội lân thu hút ánh nhìn của hàng ngàn người dân đang đứng bên đường. Cùng theo đó là một rừng điện thoại được giơ lên quay phim, chụp hình, ghi lại khoảnh khắc náo nhiệt mỗi năm mới có một lần.
Trong khi đó, nhiều gia đình đưa con nhỏ theo cùng, vừa xem vừa giải thích cho trẻ về ý nghĩa của Tết Nguyên tiêu - dịp lễ lớn của cộng đồng người Hoa, đồng thời tặng bao lì xì cho những chú lân khi đi ngang qua.
Trong dòng người hóa trang tham gia diễu hành Tết Nguyên tiêu năm nay, Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (26 tuổi, ở phường Phú Lâm) gây ấn tượng với tạo hình tiên nữ gánh hoa đầy thanh thoát. Đây đã là năm thứ 8 liên tiếp Uyên đồng hành cùng đoàn diễu hành.
Để có được sự xuất hiện chỉn chu nhất, Nhã Uyên cho biết đã dành thời gian nghiên cứu các tư liệu hình ảnh về người Triều Châu xưa, từ đó kết hợp khéo léo với phong cách Hán phục hiện đại để tạo nên sự khác biệt cho trang phục qua mỗi năm.
"Mỗi năm tôi đều thấy các bạn đồng diễn tham gia tích cực và đông hơn. Năm nay mọi người đầu tư rất hoành tráng, từ trang phục, phụ kiện cho đến số lượng người tham gia đều vượt trội so với các năm trước", Nhã Uyên cho biết.
Lễ hội Nguyên tiêu là di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng người Hoa vùng Chợ Lớn xưa tại TP.HCM, hình thành từ khoảng thế kỷ 17. Năm 2020, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa (Q.5 cũ) ở TP.HCM được Bộ VH-TT-DL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; là một trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật và lễ hội tiêu biểu được TP.HCM tổ chức hằng năm.
Trong khuôn khổ Lễ hội Nguyên tiêu 2026, chương trình diễu hành đường phố được tổ chức từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30 ngày 3.3 (rằm tháng giêng), lộ trình xuất phát tại đường Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi, Trần Xuân Hòa và kết thúc tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông. Chương trình có khoảng 1.200 diễn viên, nghệ nhân và các đoàn lân sư rồng, đại la cổ, bát tiên đi cà kheo… tạo nên không khí lễ hội rực rỡ, đậm bản sắc văn hóa.
