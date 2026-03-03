Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Rằm tháng giêng: 'Biển người' chen chân xem lễ diễu hành Tết Nguyên tiêu ở Chợ Lớn

Phạm Hữu
Phạm Hữu
03/03/2026 19:15 GMT+7

Chiều 3.3 (rằm tháng giêng), hàng ngàn người dân, du khách đổ xuống khu vực Chợ Lớn để theo dõi lễ diễu hành Tết Nguyên cùng các màn biểu diễn anh ca vũ, lân – sư – rồng sôi động.

Chiều 3.3 (rằm tháng giêng), khu vực Chợ Lớn (TP.HCM) đường phố trở nên náo nhiệt khi lễ lễ diễu hành Tết Nguyên tiêu chính thức diễn ra. Từ sớm, hàng ngàn người và du khách đã đổ về các tuyến đường, chen kín hai bên vỉa hè để chờ đón đoàn diễu hành.

Lúc 16 giờ 30, khi các nhóm múa, hóa trang và đoàn lân – sư – rồng xuất hiện, không khí trên đường càng thêm náo nhiệt. Những bước nhảy, múa của các đội lân thu hút ánh nhìn của hàng ngàn người dân đang đứng bên đường. Cùng theo đó là một rừng điện thoại được giơ lên quay phim, chụp hình, ghi lại khoảnh khắc náo nhiệt mỗi năm mới có một lần.

Trong khi đó, nhiều gia đình đưa con nhỏ theo cùng, vừa xem vừa giải thích cho trẻ về ý nghĩa của Tết Nguyên tiêu - dịp lễ lớn của cộng đồng người Hoa, đồng thời tặng bao lì xì cho những chú lân khi đi ngang qua.

Rằm tháng giêng: ‘Biển người’ chen chân trong lễ diễu hành Tết Nguyên tiêu ở Chợ Lớn - Ảnh 1.

Chiều 3.3, lễ diễu hành Tết Nguyên tiêu ở Chợ Lớn thu hút hàng ngàn người theo dõi

ẢNH: PHẠM HỮU

Rằm tháng giêng: ‘Biển người’ chen chân trong lễ diễu hành Tết Nguyên tiêu ở Chợ Lớn - Ảnh 2.

Chương trình diễu hành đường phố bắt đầu từ 16 giờ 30, lộ trình xuất phát tại đường Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi, Trần Xuân Hòa và kết thúc tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông

ẢNH: PHẠM HỮU

Rằm tháng giêng: ‘Biển người’ chen chân trong lễ diễu hành Tết Nguyên tiêu ở Chợ Lớn - Ảnh 3.

Chương trình có khoảng 1.200 diễn viên, nghệ nhân và các đoàn lân sư rồng, đại la cổ, bát tiên đi cà kheo…

ẢNH: PHẠM HỮU

Trong dòng người hóa trang tham gia diễu hành Tết Nguyên tiêu năm nay, Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (26 tuổi, ở phường Phú Lâm) gây ấn tượng với tạo hình tiên nữ gánh hoa đầy thanh thoát. Đây đã là năm thứ 8 liên tiếp Uyên đồng hành cùng đoàn diễu hành.

Để có được sự xuất hiện chỉn chu nhất, Nhã Uyên cho biết đã dành thời gian nghiên cứu các tư liệu hình ảnh về người Triều Châu xưa, từ đó kết hợp khéo léo với phong cách Hán phục hiện đại để tạo nên sự khác biệt cho trang phục qua mỗi năm.

"Mỗi năm tôi đều thấy các bạn đồng diễn tham gia tích cực và đông hơn. Năm nay mọi người đầu tư rất hoành tráng, từ trang phục, phụ kiện cho đến số lượng người tham gia đều vượt trội so với các năm trước", Nhã Uyên cho biết.

Rằm tháng giêng: ‘Biển người’ chen chân trong lễ diễu hành Tết Nguyên tiêu ở Chợ Lớn - Ảnh 4.

Lúc 16 giờ 45, khu vực đường Châu Văn Liêm đông nghẹt người chờ đón các đoàn diễu hành

ẢNH: PHẠM HỮU

Rằm tháng giêng: ‘Biển người’ chen chân trong lễ diễu hành Tết Nguyên tiêu ở Chợ Lớn - Ảnh 5.

Điểm nhấn của lễ diễu hành Tết Nguyên tiêu năm nay là đoàn Anh Ca Vũ nhảy múa suốt tuyến đường

ẢNH: PHẠM HỮU

Rằm tháng giêng: ‘Biển người’ chen chân trong lễ diễu hành Tết Nguyên tiêu ở Chợ Lớn - Ảnh 6.

Đội Anh Ca Vũ với trang phục nhiều màu sắc, tay cầm gậy nhảy múa theo tiếng trống truyền thống

ẢNH: PHẠM HỮU

Rằm tháng giêng: ‘Biển người’ chen chân trong lễ diễu hành Tết Nguyên tiêu ở Chợ Lớn - Ảnh 7.

Khu vực đường Lão Tử cũng tập trung rất đông người. Nơi đây, nhiều người đã chờ đợi đến nhiều giờ để tận mắt chứng kiến lễ diễu hành

ẢNH: PHẠM HỮU

Lễ hội Nguyên tiêu là di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng người Hoa vùng Chợ Lớn xưa tại TP.HCM, hình thành từ khoảng thế kỷ 17. Năm 2020, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu của người Hoa (Q.5 cũ) ở TP.HCM được Bộ VH-TT-DL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; là một trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật và lễ hội tiêu biểu được TP.HCM tổ chức hằng năm.

Trong khuôn khổ Lễ hội Nguyên tiêu 2026, chương trình diễu hành đường phố được tổ chức từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30 ngày 3.3 (rằm tháng giêng), lộ trình xuất phát tại đường Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi, Trần Xuân Hòa và kết thúc tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông. Chương trình có khoảng 1.200 diễn viên, nghệ nhân và các đoàn lân sư rồng, đại la cổ, bát tiên đi cà kheo… tạo nên không khí lễ hội rực rỡ, đậm bản sắc văn hóa.

Rằm tháng giêng: ‘Biển người’ chen chân trong lễ diễu hành Tết Nguyên tiêu ở Chợ Lớn - Ảnh 8.

Lễ diễu hành Tết Nguyên tiêu không thể thiếu các đoàn lân - sư - rồng

ẢNH: PHẠM HỮU

Rằm tháng giêng: ‘Biển người’ chen chân trong lễ diễu hành Tết Nguyên tiêu ở Chợ Lớn - Ảnh 9.

Ông De John Reen, người Mỹ cùng tham gia trong đoàn diễu hành. Ông cùng vợ mặc trang phục truyền thống Trung Hoa, tay cầm quạt và luôn vẫy chào người dân hai bên đường mỗi khi đi qua

ẢNH: PHẠM HỮU

Rằm tháng giêng: ‘Biển người’ chen chân trong lễ diễu hành Tết Nguyên tiêu ở Chợ Lớn - Ảnh 10.

Các diễn viên trong vai tiên nữ trong đoàn biểu diễn

ẢNH: PHẠM HỮU

Rằm tháng giêng: ‘Biển người’ chen chân trong lễ diễu hành Tết Nguyên tiêu ở Chợ Lớn - Ảnh 11.

Tượng phụng hoàng, biểu trưng cho may mắn, bình an đi ngang qua chùa Ôn Lăng trên đường Lão Tử

ẢNH: PHẠM HỮU

