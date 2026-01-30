Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Lịch cúp nước nhiều phường, xã ở TP.HCM trong 2 ngày cuối tuần

Phạm Hữu
Phạm Hữu
30/01/2026 13:45 GMT+7

Trong 2 ngày cuối tuần 31.1 và 1.2, hàng loạt phường, xã ở TP.HCM sẽ cúp nước để bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thông báo sẽ cúp nước tại nhà máy nước Tân Hiệp để bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị của để đảm bảo các thiết bị vận hành ổn định, liên tục và an toàn.

Trong thời gian cúp nước tại nhà máy nước Tân Hiệp sẽ dẫn đến tình trạng nước yếu và gián đoạn tại một số khu vực. Cụ thể, thời gian cúp nước dự kiến từ 21 giờ, ngày 31.1 (thứ bảy) đến 5 giờ, ngày 1.2 (chủ nhật).

Các khu vực bị cúp nước gồm: phường Phú Định, Bình Đông; xã Bình Chánh, Hưng Long.

Các khu vực nước yếu gồm: các phường Tân Thới Hiệp, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Thới An, An Hội Tây, An Hội Đông, Thông Tây Hội, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, Tân Bình, Tân Tạo, An Lạc, Bình Tây, Phú Lâm, Bình Phú, Chánh Hưng.

Các xã Hóc Môn, Đông Thạnh, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Hưng.

Lịch cúp nước các phường, xã ở TP.HCM trong 2 ngày cuối tuần

Do điều kiện đặc thù của vùng cung cấp nước nên thời gian phục hồi nước trên mạng lưới cấp nước tại một số nơi xa nguồn sẽ chậm hơn so với mốc thời gian chính nêu trên.

Tổng công ty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều tiết mạng lưới cấp nước nhằm hạn chế tối đa các khu vực bị gián đoạn cung cấp nước, đồng thời tăng cường hoạt động tiếp nước bằng xe bồn đến các vị trí trọng yếu.

Việc cấp nước bằng xe bồn được thực hiện liên tục trong thời gian cúp nước để bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị tại nhà máy nước Tân Hiệp.

Công ty cấp nước sẽ nỗ lực hoàn thành công tác bảo trì trên trong thời gian sớm nhất, đồng thời mong được sự thông cảm của các cơ quan, đơn vị và người dân.

