Đời sống Cộng đồng

Lịch cúp nước 9 phường ở TP.HCM từ trưa nay 27.1 đến cuối tháng 1

Phạm Hữu
27/01/2026 10:48 GMT+7

Từ trưa nay 27.1 đến ngày 31.1, có 9 phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước.

Cúp nước ở phường Tân Phú

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Phú.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 30.1 đến 5 giờ, ngày 31.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Thoại Ngọc Hầu (số chẵn) từ đường Âu Cơ đến Lũy Bán Bích, đường Lũy Bán Bích (số chẵn) từ số 534 – 596; đường Tân Thành (số lẻ) từ số 1 đến 89 và các hẻm nhánh.

Phường Tân Sơn Nhất

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhất.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 27.1 đến 5 giờ, ngày 28.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hoàng Văn Thụ (số lẻ) từ ngã tư Bảy Hiền đến số 429 và các hẻm nhánh.

Phường Hiệp Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Hiệp Bình.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 27.1 đến 5 giờ, ngày 28.1.

Khu vực cúp nước gồm: phường Hiệp Bình.

Phường An Phú Đông

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường An Phú Đông.

Thời gian cúp nước từ 14 – 17 giờ, ngày 28.1.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Phú Đông.

Lịch cúp nước 9 phường ở TP.HCM từ trưa nay đến cuối tháng 1 - Ảnh 1.

Phường Gia Định

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Gia Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 27.1 đến 5 giờ, ngày 28.1.

Khu vực cúp nước gồm: mặt tiền và các hẻm từ nhà số 1 đến nhà số 131 đường Lê Văn Duyệt; mặt tiền và các hẻm từ nhà số 152 đến nhà số 284 đường Trường Sa; mặt tiền và các hẻm từ nhà số 125 đến nhà số 181 đường Vạn Kiếp; mặt tiền và các hẻm từ nhà số 1 đến nhà số 31 đường Phan Xích Long; toàn bộ đường Vũ Huy Tấn; toàn bộ số 1, 11, 13, 14, 15 khu dân cư Miếu Nổi, phường Gia Định.

Phường Đức Nhuận

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Đức Nhuận.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 27.1 đến 5 giờ, ngày 28.1; 22 giờ, ngày 28.1 đến 5 giờ, ngày 29.1.

Khu vực cúp nước gồm: phường Đức Nhuận.

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 28.1 đến 5 giờ, ngày 29.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hương Lộ 2 (số lẻ, đoạn từ đường Đất Mới đến Lê Đức Anh); đường Chiến Lược (số chẵn, từ đường Đất Mới đến Mã Lò); đường Mã Lò (đoạn từ đường Rạch Ông Búp đến Hương Lộ 2); đường Lê Văn Quới (số lẻ, đoạn từ hẻm 413 Lê Văn Quới đến Mã Lò); bệnh viện quận Bình Tân, chung cư Lê Thành Twin Towers, chung cư Sài Gòn Homes.

Từ 23 giờ, ngày 29.1 đến 5 giờ, ngày 30.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Đất Mới (số lẻ, đoạn từ Tỉnh Lộ 10 đến Hương Lộ 2); tỉnh lộ 10 (số chẵn, đoạn từ Đất Mới đến Mã Lò); đường Chiến Lược (số lẻ, đoạn từ Đất Mới đến hẻm 372 Chiến Lược) và các hẻm nhánh các tuyến đường trên.

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 27.1 đến 3 giờ, ngày 28.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường số 7 (đoạn từ đường Tên Lửa đến đường Vành Đai Trong); đường Tên Lửa (đoạn từ đường số 7 đến đường Đỗ Năng Tế); đường Vành Đai Trong (đoạn từ đường số 7 đến đường Đỗ Năng Tế); đường Đỗ Năng Tế (đoạn từ đường Tên Lửa đến đường số 16); các đường số 1, 1A, 5, 17, 17A (đoạn từ đường Tên Lửa đến đường Vành Đai Trong) và các đường, hẻm nhánh trong khu vực trên thuộc phường An Lạc.

Phường Bình Hưng Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Thời gian cúp nước từ 13 – 16 giờ, ngày 27.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường số 1, 3, 4, 5; tuyến hẻm 1014, 1028 Tân Kỳ Tân Quý và các hẻm nhánh thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa.

