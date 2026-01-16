Cúp nước ở phường Gia Định

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Gia Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.1 đến 5 giờ, ngày 17.1; từ 22 giờ, ngày 17.1 đến 5 giờ, ngày 18.1.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 163, 195, 217 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Phường Nhiêu Lộc

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Nhiêu Lộc.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.1 đến 5 giờ, ngày 17.1; từ 22 giờ, ngày 17.1 đến 5 giờ, ngày 18.1.

Khu vực cúp nước gồm: phường Nhiêu Lộc.

Phường Bình Quới

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Quới.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.1 đến 5 giờ, ngày 17.1.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 140 đường Bình Quới, lề số lẻ đường Thanh Đa, lô G Cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới.

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.1 đến 5 giờ, ngày 17.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Đỗ Năng Tế và các hẻm nhánh.

Phường Tân Tạo

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Tạo.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.1 đến 5 giờ, ngày 17.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Cữu Phú, Lê Ngung và các hẻm nhánh.

Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ sáng nay đến cuối tuần ngày 18.1 ẢNH: PHẠM HỮU

Phường Phú Định

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực Phú Định.

Thời gian cúp nước từ 8 giờ 30 – 11 giờ 30, ngày 16.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tùng Thiện Vương (số chẵn) từ đường Cần Giuộc đến Nguyễn Văn Của; đường Bình Đông (từ đường Cần Giuộc đến Bùi Huy Bích); đường Tuy Lý Vương (số lẻ) từ đường Nguyễn Văn Của đến Bùi Huy Bích; đường Cần Giuộc, Đinh Hòa, Lương Ngọc Quyến, Xóm Củi, Cao Xuân Dục, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Văn Của, Mạc Vân, Nguyễn Chế Nghĩa, Bùi Huy Bích và các tuyến đường, hẻm nhánh thuộc tuyến đường trên.

Phường Bình Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Đông.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 17.1 đến 5 giờ, ngày 18.1.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ phường Bình Đông.

Phường Chánh Hưng

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chánh Hưng.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 17.1 đến 5 giờ, ngày 18.1.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ phường Chánh Hưng.