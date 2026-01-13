Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Lịch cúp nước 12 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 17.1

Phạm Hữu
Phạm Hữu
13/01/2026 12:03 GMT+7

Từ tối nay ngày 13 - 17.1, 12 phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước.

Cúp nước ở phường Tân Thuận

Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Thuận.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 13.1 đến 5 giờ, ngày 14.1; từ 22 giờ, ngày 14.1 đến 5 giờ, ngày 15.1; 22 giờ, ngày 15.1 đến 5 giờ, ngày 16.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Huỳnh Tấn Phát đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Nguyễn Thị Thập.

Phường An Khánh

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường An Khánh.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 16.1 đến 5 giờ, ngày 17.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30B, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 và các hẻm; đường Trần Não và các hẻm (lề phải hướng từ chân cầu Sài Gòn đến đường Lương Định Của), khu Biệt Thự Lan Anh.

Phường Vườn Lài

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Vườn Lài.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 13.1 đến 5 giờ, ngày 14.1; từ 22 giờ, ngày 14.1 đến 5 giờ, ngày 15.1; 22 giờ, ngày 15.1 đến 5 giờ, ngày 16.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lý Thái Tổ (đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến Sư Vạn Hạnh và các hẻm liên quan).

Phường Sài Gòn

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Sài Gòn.

Thời gian cúp nước từ từ 22 giờ, ngày 14.1 đến 5 giờ, ngày 15.1.

Khu vực cúp nước gồm: phường Bến Thành.

Lịch cúp nước 12 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 17.1 - Ảnh 1.

Phường Vĩnh Hội

Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè thông báo cúp nước tại khu vực phường Vĩnh Hội.

Thời gian cúp nước trong vòng 24 giờ, từ lúc 21 giờ, ngày 13.1.

Khu vực cúp nước gồm: số 292 đường Tôn Thất Thuyết.

Phường Khánh Hội

Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè thông báo cúp nước tại khu vực phường Khánh Hội.

Thời gian cúp nước trong vòng 24 giờ, từ lúc 21 giờ, ngày 13.1.

Khu vực cúp nước gồm: E2 cư xá Khánh Hội, đường Khánh Hội.

Phường Hòa Hưng

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Hòa Hưng.

Thời gian cúp nước từ 1 – 4 giờ, ngày 16.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tô Hiến Thành (đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến Hồ Bá Kiện) và hẻm liên quan; đường Hồ Bá Kiện, lề số chẵn (đoạn từ Tô Hiến Thành đến hẻm 130 Hồ Bá Kiện) và hẻm liên quan; đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ Tô Hiến Thành đến hẻm 601 đường Cách Mạng Tháng Tám) và hẻm liên quan.

Phường Tân Tạo

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Tạo.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 13.1 đến 5 giờ, ngày 14.1.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (số chẵn, từ Lê Đức Anh đến cầu Bà Hom) và các hẻm nhánh; tuyến đường Tỉnh Lộ 10 (số lẻ, từ số 843 Tỉnh Lộ 10 đến đường số 40) và các hẻm nhánh; tuyến hẻm 184, 188, 242 Lê Đình Cẩn và các hẻm nhánh.

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 14.1 đến 5 giờ, ngày 15.1; 22 giờ, ngày 15.1 đến 5 giờ, ngày 16.1.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Kinh Dương Vương (khu vực mặt tiền số lẻ từ Hồ Học Lãm đến Vòng Xoay An Lạc) và các hẻm nhánh số lẻ; tuyến đường nội bộ và các hẻm nhánh; tuyến đường Lê Đình Dương và các hẻm nhánh; tuyến đường Võ Văn Kiệt (khu vực mặt tiền số lẻ từ Cầu Nước Lên đến Hồ Học Lãm) và các hẻm nhánh; tuyến đường Lê Tấn Bê (từ Kinh Dương Vương đến Võ Văn Kiệt) và các hẻm nhánh; tuyến đường Hồ Học Lãm (khu vực mặt tiền số lẻ từ Kinh Dương Vương đến Võ Văn Kiệt) và các hẻm nhánh số lẻ; các tuyến đường, hẻm trong khu dân cư Nam Long thuộc khu vực phường An Lạc.

Phường Bình Tiên

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tiên.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 14.1 đến 5 giờ, ngày 15.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Phạm Văn Chí và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.

Phường Bình Phú

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Phú.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 14.1 đến 5 giờ, ngày 15.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Bình Phú, Lý Chiêu Hoàng, An Dương Vương, đường số 15, 23, 33 và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.

Phường Chánh Hưng

Công ty cổ phần cấp nước thông báo cúp nước tại khu vực phường.

Thời gian cúp nước từ 10 giờ 30 đến 12 giờ 30, ngày 14.1; từ 2 giờ đến 4 giờ 30, ngày 15.1.

Khu vực cúp nước gồm: dãy số lẻ đường Dương Bá Trạc (từ chân cầu Nguyễn Văn Cừ đến chân cầu kênh Xáng); hẻm 290, 290C, 290D Dương Bá Trạc.

Xem thêm bình luận