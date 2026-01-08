Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Lịch cúp nước 12 phường từ sáng nay 8.1 đến cuối tuần ngày 11.1

Phạm Hữu
Phạm Hữu
08/01/2026 06:00 GMT+7

Từ sáng nay ngày 8 - 11.1, 12 phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước.

Cúp nước ở phường Hiệp Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Hiệp Bình.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 8.1 đến 5 giờ, ngày 9.1.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65.

Phường Đức Nhuận

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Đức Nhuận.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 8.1 đến 5 giờ, ngày 9.1; 22 giờ, ngày 9 đến 5 giờ, ngày 10.1.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ đường Nguyễn Kiệm, Đào Duy Anh, Hồ Văn Huê, Chiến Thắng, Đỗ Tấn Phong, Hoàng Minh Giám, Hồng Hà, Bùi Văn Thêm; từ nhà số 2 đến nhà số 192 và các hẻm đường Hoàng Văn Thụ; từ nhà số 88 đến nhà số 154 và các hẻm đường Trần Khắc Chân; từ nhà số 110 đến nhà số 160 và các hẻm đường Phổ Quang; từ nhà số 120 đến nhà số 174 và các hẻm đường Thích Quảng Đức.

Phường Bến Thành

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Bến Thành.

Thời gian cúp nước từ 10 – 13 giờ, ngày 8.1; 11 – 13 giờ, ngày 9.1.

Khu vực cúp nước gồm: phường Bến Thành.

Phường Nhiêu Lộc

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Nhiêu Lộc.

Thời gian cúp nước từ 10 – 13 giờ, ngày 8.1; 11 – 13 giờ, ngày 9.1.

Khu vực cúp nước gồm: phường Nhiêu Lộc.

Phường Bình Tân

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tân.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 10.1 đến 5 giờ, ngày 11.1.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến hẻm 1560 đường Tỉnh Lộ 10 và các hẻm nhánh của tuyến hẻm; đường Tỉnh Lộ 10 (từ số 1756 đến hẻm 1768) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Tân.

Lịch cúp nước 12 phường từ sáng nay đến cuối tuần ngày 11.1 - Ảnh 1.

ẢNH: KIM HUYỀN

ẢNH: KIM HUYỀN

Phường Tân Tạo

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Tạo.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 10.1 đến 5 giờ, ngày 11.1.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Số 1 và các hẻm nhánh; tuyến hẻm đường Số 16, đường Nguyễn Văn Cự và các hẻm nhánh; đường Nguyễn Văn Cự (từ số nhà 42 đến hẻm 27/1) và các hẻm nhánh.

Phường Phú Lâm

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Lâm.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 9.1 đến 5 giờ, ngày 10.1

Khu vực cúp nước gồm: đường Bà Hom, Tân Hòa Đông, An Dương Vương, Kinh Dương Vương, Hậu Giang và các hẻm thuộc các tuyến đường trên.

Phường Bình Tiên

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tiên.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 9.1 đến 5 giờ, ngày 10.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Phạm Văn Chí.

Phường Bình Phú

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Phú.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 9.1 đến 5 giờ, ngày 10.1.

Khu vực cúp nước gồm: cư xá Phú Lâm D, đường Vành Đai, phường Bình Phú.

Phường Tân Mỹ

Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Mỹ.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 8.1 đến 5 giờ, ngày 9.1.

Khu vực cúp nước gồm: khu dân cư Tân Mỹ, phường Tân Mỹ.

Phường Tân Phú

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Phú.

Thời gian cúp nước từ 1 – 4 giờ, ngày 9.1.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 11, 12, 13, 15, 22.

Phường Minh Phụng

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Minh Phụng.

Thời gian cúp nước từ 1 – 4 giờ, ngày 10.1.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 17, 18, 19, 20.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
