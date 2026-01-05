Cúp nước ở phường Bình Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 6.1 đến 5 giờ, ngày 7.1.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 387 đường Chu Văn An.

Phường Sài Gòn

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Sài Gòn.

Thời gian cúp nước từ 10 – 13 giờ, ngày 6.1.

Khu vực cúp nước gồm: phường Sài Gòn

Phường Xuân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước thông báo cúp nước tại khu vực phường Xuân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 10 – 13 giờ, ngày 6.1.

Khu vực cúp nước gồm: phường Xuân Hòa.

Lịch cúp nước 6 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 7.1 ẢNH: KIM HUYỀN





Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 5.1 đến 5 giờ, ngày 6.1.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Lê Công Phép và các đường, hẻm nhánh.

Từ 22 giờ, ngày 6.1 đến 5 giờ, ngày 7.1.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến hẻm 36, 92 Bùi Tư Toàn và các hẻm nhánh.

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 5.1 đến 5 giờ, ngày 6.1.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến hẻm 194 đường Chiến Lược; tuyến hẻm 588, 600, 634 Tỉnh Lộ 10; tuyến hẻm 24, 62, 106 đường Trương Phước Phan; tuyến hẻm 619 Hương Lộ 2; tuyến hẻm 24 đường Bình Trị Đông và các hẻm nhánh của tuyến hẻm trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông.

Từ 22 giờ, ngày 6.1 đến 5 giờ, ngày 7.1.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến hẻm 20, 66, 132 đường Mã Lò; tuyến đường Chiến Lược (từ Bình Trị Đông đến Mã Lò) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Trị Đông.

Phường Bình Phú

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Phú.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 5.1 đến 5 giờ, ngày 6.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Văn Luông, Hậu Giang và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.

Từ 22 giờ, ngày 6.1 đến 5 giờ, ngày 7.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Bình Phú, Lý Chiêu Hoàng, Trần Văn Kiểu, Hậu Giang, Chợ Lớn, An Dương Vương; đường số 9, 10, 15, 33 và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.