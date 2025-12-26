Cúp nước ở phường Bình Phú

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Phú.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 27.12 đến 5 giờ, ngày 28.12.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lý Chiêu Hoàng, đường số 42, 59, Song Hành, Vành Đai và các hẻm nhánh của tuyến đường trên; khu vực cư xá Phú Lâm D.

Phường Phú Lâm

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Lâm.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 26.12 đến 5 giờ, ngày 27.12.

Khu vực cúp nước gồm: đường Kinh Dương Vương, Hồng Bàng, Nguyễn Văn Luông, Hậu Giang và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.

Phường Bình Tây

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tây.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 28.12 đến 5 giờ, ngày 29.12.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hậu Giang, Lò Gốm, Bến Phú Lâm, Lê Quang Sung, Minh Phụng, Nguyễn Phạm Tuân, Hồng Bàng, Bà Hom và các hẻm nhánh của tuyến đường trên; khu vực cư xá Phú Lâm B.

Phường Hiệp Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Hiệp Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 26.12 đến 5 giờ, ngày 27.12.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 73; 74; 75; 76; 77.

Phường Bình Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 27.12 đến 5 giờ, ngày 28.12.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ phường Bình Thạnh.

Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối nay đến cuối tuần 28.12

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 26.12 đến 5 giờ, ngày 27.12.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hoàng Văn Hợp, đường Phan Cát Tựu, đường Vành Đai Trong, đường Đỗ Năng Tế, đường Nguyễn Trọng Trí, đường Khiếu Năng Tĩnh, đường Sinco và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc.

Phường Bình Hưng Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 27.12 đến 5 giờ, ngày 28.12.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến hẻm 910, 964, 980 đường Tân Kỳ Tân Quý, đường số 9 và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Phường Bình Tân

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tân.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 27.12 đến 5 giờ, ngày 28.12.

Khu vực cúp nước gồm: đường số 10, hẻm 118 Liên Khu 5-6, hẻm 48 đường số 6, hẻm 35, 37, 40 Hồ Văn Long, hẻm 152 Lê Đức Anh và các hẻm nhánh của tuyến hẻm trên thuộc khu vực phường Bình Tân.

