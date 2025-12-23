Cúp nước ở phường Tăng Nhơn Phú

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Tăng Nhơn Phú.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 23.12 đến 5 giờ, ngày 24.12; 22 giờ, ngày 24.12 đến 5 giờ, ngày 25.12.

Khu vực cúp nước gồm: đường 1, 2, 3, phường Tăng Nhơn Phú (Tăng Nhơn Phú B cũ).

Phường Phú Thọ

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Thọ.

Thời gian cúp nước từ 1- 4 giờ, ngày 24.12.

Khu vực cúp nước gồm: đường Bình Thới (đoạn từ đường Lê Đại Hành đến Lãnh Binh Thăng) và các hẻm liên quan; đường Lãnh Binh Thăng (đoạn từ đường Lò Siêu đến Bình Thới) và các hẻm liên quan; đường Quân Sự (đoạn từ đường Lò Siêu đến Đội Cung) và các hẻm liên quan; đường Đội Cung (đoạn từ đường Bình Thới đến Lãnh Binh Thăng) và các hẻm liên quan; đường Lê Thị Bạch Cát (đoạn từ số 158 Lê Thị Bạch Cát đến 216 Lê Thị Bạch Cát) và các hẻm liên quan.

Phường Hòa Bình

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Hòa Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 24.12 đến 5 giờ, ngày 25.12.

Khu vực cúp nước gồm: đường Bình Thới (đoạn từ đường 100 Bình Thới đến

Ông Ích Khiêm) và hẻm liên quan; đường Ông Ích Khiêm (đoạn từ Bình Thới đến hẻm 86 Ông Ích Khiêm) và hẻm liên quan; đường 100 Bình Thới (phía lề số lẻ) và hẻm liên quan.

Lịch cúp nước 6 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 25.12 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH





Phường Diên Hồng

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hoà Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Diên Hồng.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 23.12 đến 5 giờ, ngày 24.12; 22 giờ, ngày 24.12 đến 5 giờ, ngày 25.12.

Khu vực cúp nước gồm: đường Thành Thái (đoạn từ hẻm 51 Thành Thái đến Tô Hiến Thành) và hẻm 7A, 7B, 51 Thành Thái; đường Tô Hiến Thành (đoạn từ Thành Thái đến Lý Thường Kiệt) và hẻm liên quan; Bệnh viện Trưng Vương.

Từ 22 giờ, ngày 24.12 đến 5 giờ, ngày 25.12.

Khu vực cúp nước gồm: đường Ba Tháng Hai (đoạn từ H.606 đến Lý Thường Kiệt) và hẻm liên quan; đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ Ba Tháng Hai đến Tô Hiến Thành) và hẻm liên quan.

Phường Cầu Kiệu

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Cầu Kiệu.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 23.12 đến 5 giờ, ngày 24.12.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ phường Cầu Kiệu.

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 9 giờ 30 – 16 giờ, ngày 24.12

Khu vực cúp nước gồm: đường số 2C, đường số 1, đường số 1A, đường số 2D và các hẻm nhánh liên quan.

Từ 22 giờ, ngày 24.12 đến 3 giờ, ngày 25.12.

Khu vực cúp nước gồm: các tuyến đường Nguyễn Thức Tự, Nguyễn Thức Đường, Vũ Hữu, Tạ Mỹ Duật, Bùi Hữu Diện, Đoàn Phú Tứ, Vương Văn Huống, Hoàng Hưng, Đỗ Năng Tế, Dương Bá Cung, Nguyễn Trọng Trí và Kênh Nước Đen; Đường Kinh Dương Vương (từ số 178 đến 510) và các hẻm nhánh phụ thuộc.