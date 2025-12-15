Lịch cúp nước 7 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 18.12

Cúp nước ở phường An Phú Đông

Phường Thới An

Phường Thông Tây Hội

Lịch cúp nước 7 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay đến ngày 18.12 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Phường An Phú Đông

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường An Phú Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 15.12 đến 5 giờ, ngày 16.12; từ 22 giờ, ngày 16.12 đến 5 giờ, ngày 17.12; từ 22 giờ, ngày 17.12 đến 5 giờ, ngày 18.12.

Khu vực cúp nước gồm: một phần phường An Phú Đông.

Phường Thới An

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Thới An.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 15.12 đến 5 giờ, ngày 16.12; từ 22 giờ, ngày 16.12 đến 5 giờ, ngày 17.12; từ 22 giờ, ngày 17.12 đến 5 giờ, ngày 18.12.

Khu vực cúp nước gồm: một phần phường Thới An.

Phường Bình Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.12 đến 5 giờ, ngày 17.12; từ 22 giờ, ngày 17.12 đến 5 giờ, ngày 18.12.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 58 đường Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh.

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 9 giờ 30 – 16 giờ, ngày 16.12.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Hồ Học Lãm (khu vực mặt tiền số chẵn từ đường Kinh Dương Vương đến Võ Văn Kiệt) và các hẻm nhánh số chẵn của tuyến đường trên; các tuyến đường trong khu dân cư Nam Hùng Vương - Bắc Trần Văn Kiểu; các tuyến đường số 3, 3A, 4, 4A, 5, SA trong khu dân cư Nam Long; tuyến đường Võ Văn Kiệt (từ đường An Dương Vương đến cầu Nước Lên - bên phải) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.