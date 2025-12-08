Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Lịch cúp nước 7 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 11.12

Phạm Hữu
Phạm Hữu
08/12/2025 13:11 GMT+7

Từ tối nay 8 - 11.12, nhiều phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước.

Cúp nước ở phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 9 giờ 30 – 16 giờ, ngày 9.12.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Hồ Học Lãm (khu vực mặt tiền số chẵn từ Kinh Dương Vương đến Võ Văn Kiệt) và các hẻm nhánh số chẵn; các tuyến đường trong khu dân cư Nam Hùng Vương - Bắc Trần Văn Kiểu; các tuyến đường số 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A trong khu dân cư Nam Long; tuyến đường Võ Văn Kiệt (từ đường An Dương Vương đến Cầu Nước Lên - bên phải) và các hẻm nhánh.

Phường Gia Định

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Gia Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 8.12 đến 5 giờ, ngày 9.12; từ 22 giờ, ngày 9.12 đến 5 giờ, ngày 10.12.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 1/6 đường Đinh Bộ Lĩnh; hẻm 207, 377, 403 đường Bạch Đằng; hẻm 23, 57, 65, 71 đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định.

Lịch cúp nước 7 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 11.12 - Ảnh 1.

Phường Thạnh Mỹ Tây

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Thạnh Mỹ Tây.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 8.12 đến 5 giờ, ngày 9.12; từ 22 giờ, ngày 9.12 đến 5 giờ, ngày 10.12.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 02, 38, 130, 152, 176, 178 đường Nguyễn Văn Thương, phường Thạnh Mỹ Tây.

Phường Bình Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 8.12 đến 5 giờ, ngày 9.12.

Khu vực cúp nước gồm: lề trái và phải đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh.

Phường Tân Sơn Nhất, Tân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhất.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 8.12 đến 5 giờ, ngày 9.12; từ 22 giờ, ngày 9.12 đến 5 giờ, ngày 10.12; 22 giờ, ngày 10.12 đến 5 giờ, ngày 11.12.

Khu vực cúp nước gồm: đường Cách Mạng Tháng Tám, Bành Văn Trân, Sao Mai và các hẻm nhánh; bệnh viện Thống Nhất (mặt bên đường Cách Mạng Tháng Tám).

Phường Nhiêu Lộc

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Nhiêu Lộc.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 8.12 đến 5 giờ, ngày 9.12; từ 22 giờ, ngày 9.12 đến 5 giờ, ngày 10.12; 22 giờ, ngày 10.12 đến 5 giờ, ngày 11.12.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ phường Nhiêu Lộc.

