Lịch cúp nước 5 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 4.12

Cúp nước ở phường Bình Lợi

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Lợi.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 3.12 đến 5 giờ, ngày 4.12; từ 22 giờ, ngày 4.12 đến ngày 5.12.

Khu vực cúp nước gồm: từ nhà số 1 - 121 và các hẻm đường Nguyễn Thượng Hiền; toàn bộ đường Nguyễn Trung Trực; từ nhà số 1 - 67 và các hẻm đường Trần Bình Trọng, phường Bình Lợi Trung.

Phường Hạnh Thông

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Hạnh Thông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 3.12 đến 5 giờ, ngày 4.12; từ 22 giờ, ngày 4.12 đến ngày 5.12.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ đường Trương Đăng Quế, từ nhà số 1 - 121 và các hẻm đường Nguyễn Thượng Hiền.

5 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 4.12 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Phường Chợ Lớn

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Lớn.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 2.12 đến 5 giờ, ngày 3.12; từ 22 giờ, ngày 3.12 đến 5 giờ, ngày 4.12.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lưu Xuân Tín (2 bên) từ đường Hải Thượng Lãn Ông – Trần Hưng Đạo và các đường, hẻm nhánh; đường Phạm Đôn (2 bên) từ đường Hải Thượng Lãn Ông – Trần Hưng Đạo và các đường, hẻm nhánh; đường Tản Đà (2 bên) từ đường Võ Văn Kiệt – Trần Hưng Đạo và các đường, hẻm nhánh; đường Tân Hàng (2 bên) từ đường Phạm Đôn – Tản Đà và các đường, hẻm nhánh thuộc tuyến đường trên.

Phường Long Phước

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Long Phước.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 2.12 đến 5 giờ, ngày 3.12; từ 22 giờ, ngày 3.12 đến 5 giờ, ngày 4.12.

Khu vực cúp nước gồm: lề phải, từ nhà số 1 – 345 và các hẻm đường Lò Lu, đường Ích Thạnh, đường 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7, phường Long Phước.

Phường Long Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Long Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 1.12 đến 5 giờ, ngày 2.12.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Xiển (2 bên đường), khu tái định cư Long Sơn, khu Vinhome Grand park, đường 2 – 3 – 17 – 20 – 24 – 26 – 28.