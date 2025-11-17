Lịch cúp nước 9 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 20.11

Cúp nước ở phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 18.11 đến 3 giờ, ngày 19.11.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Kinh Dương Vương (từ vòng xoay Mũi Tàu đến hẻm 519 đường Kinh Dương Vương) và các hẻm nhánh; tuyến đường An Dương Vương (từ đường Lý Chiêu Hoàng đến cầu Mỹ Thuận) và các hẻm nhánh; tuyến đường Lê Công Phép và các hẻm nhánh; tuyến đường Phan Đình Thông và các hẻm nhánh; tuyến đường số 1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 5, 7 và các hẻm nhánh; tuyến đường Nguyễn Hới và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc.

Phường Phú Định

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Định.

Thời gian cúp nước từ 1 – 4 giờ, ngày 18.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Xóm Củi, đường Cần Giuộc (từ đường Tùng Thiện Vương đến Rạch Ụ Cây) và các đường, hẻm nhánh; đường Tùng Thiện Vương (số lẻ) từ đường Xóm Củi đến Cao Xuân Dục và các đường, hẻm nhánh; đường Phong Phú (từ Tùng Thiện Vương đến Nguyễn Duy) và các đường, hẻm nhánh; đường Cao Xuân Dục (số lẻ) từ đường Tùng Thiện Vương đến Nguyễn Duy và các đường, hẻm nhánh; đường Nguyễn Duy (từ đường Cao Xuân Dục đến Phong Phú) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên.

Phường Tân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 17.11 đến 5 giờ, ngày 18.11; từ 22 giờ, ngày 18.11 đến 5 giờ, ngày 19.11; từ 22 giờ, ngày 19.11 đến 5 giờ, ngày 20.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lộc Hưng, Hưng Hóa, Phú Lộc, Chấn Hưng, hẻm 783 đường Cách Mạng Tháng Tám; hẻm 89 đường Nghĩa Hưng và các hẻm nhánh.

Phường Hiệp Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Hiệp Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 17.11 đến 5 giờ, ngày 18.11; từ 22 giờ, ngày 18.11 đến 5 giờ, ngày 19.11; từ 22 giờ, ngày 19.11 đến 5 giờ, ngày 20.11.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 17, 19, 25, 27 thuộc phường Hiệp Bình.

Lịch cúp nước 9 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 20.11 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Phường Sài Gòn

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Sài Gòn.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 17.11 đến 5 giờ, ngày 18.11; từ 22 giờ, ngày 18.11 đến 5 giờ, ngày 19.11; từ 22 giờ, ngày 19.11 đến 5 giờ, ngày 20.11.

Phường Tân Định

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường tân Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 18.11 đến 5 giờ, ngày 19.11.

Phường Cầu Ông Lãnh

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Cầu Ông Lãnh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 17.11 đến 5 giờ, ngày 18.11; từ 22 giờ, ngày 18.11 đến 5 giờ, ngày 19.11; từ 22 giờ, ngày 19.11 đến 5 giờ, ngày 20.11.

Phường Bàn Cờ

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Bàn Cờ.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 19.11 đến 5 giờ, ngày 20.11.

Phường Nhiêu Lộc

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Nhiêu Lộc.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 17.11 đến 5 giờ, ngày 18.11; từ 22 giờ, ngày 18.11 đến 5 giờ, ngày 19.11; từ 22 giờ, ngày 19.11 đến 5 giờ, ngày 20.11.