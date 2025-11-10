Lịch cúp nước 5 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 13.11

Cúp nước ở phường Phú Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 10.11 đến 5 giờ, ngày 11.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Sơn, Phạm Văn Xảo, Lê Lộ, Nguyễn Chích, Hoàng Ngọc Phách, Lê Thiệt, Lê Lư, Lê Lăng, Trần Thủ Độ, Lê Sao, Hiền Vương, Quách Đình Bảo, Lê Lâm, Lê Niệm, Lê Cao Lãng, Đỗ Bí, đường Bình Long (số chẵn) từ Thạch Lam đến Văn Cao, đường Thạch Lam (số chẵn) từ Lê Lộ đến Bình Long và các hẻm nhánh; đường Phú Thọ Hòa (số lẻ), Nguyễn Nhữ Lãm, đường Văn Cao (số chẵn) từ Bình Long đến Phú Thọ Hòa và các hẻm nhánh.

Phường Bảy Hiền

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Bảy Hiền.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 10.11 đến 5 giờ, ngày 11.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lý Thường Kiệt từ đường Bảy Hiền đến đường Trường Chinh, đường Lạc Long Quân (số lẻ) từ số 1097 đến 1129, đường Bảy Hiền từ đường Phạm Phú Thứ đến Lý Thường Kiệt và các hẻm nhánh.

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 3 - 7 giờ, ngày 11.11; từ 9 giờ 30 - 16 giờ 30, ngày 13.11.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Hồ Học Lãm (khu vực mặt tiền số lẻ từ đường Võ Văn Kiệt đến 103 đường Hồ Học Lãm) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên; tuyến đường Võ Văn Kiệt (khu vực mặt tiền số lẻ từ đường Hồ Học Lãm đến Cầu Nước Lên) và các hẻm nhánh số lẻ của tuyến đường trên; tuyến đường Lê Tấn Bê (từ đường Võ Văn Kiệt đến cuối đường) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên; các tuyến đường khu vực chung cư Akari City; các tuyến đường khu vực chung cư Ehome 3 thuộc khu vực phường An Lạc.

Phường Bình Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 10.11 đến 5 giờ, ngày 11.11; từ 22 giờ, ngày 11.11 đến 5 giờ, ngày 12.11.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 125, 217, đường Bùi Đình Tuý; hẻm 118, 142, 194, đường Bạch Đằng; hẻm 8, 38, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bình Thạnh.

Lịch cúp nước 5 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 13.11 ẢNH: TN

Phường Gia Định

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Gia Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 10.11 đến 5 giờ, ngày 11.11; từ 22 giờ, ngày 11.11 đến 5 giờ, ngày 12.11.

Khu vực cúp nước gồm: từ nhà số 152 - 178 và các hẻm, đường Trường Sa; toàn bộ hẻm 26, 34, 50, 128, đường Lê Văn Duyệt; từ nhà số 60 - 184 và các hẻm, đường Diên Hồng toàn bộ đường Ngô Nhân Tịnh, Yên Đỗ; toàn bộ hẻm 295, đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định.