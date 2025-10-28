Cúp nước ở phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 9 giờ 30 – 16 giờ, ngày 29.10.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Hồ Học Lãm (khu vực mặt tiền số chẵn từ Kinh Dương Vương đến Võ Văn Kiệt) và các hẻm nhánh; các tuyến đường trong khu dân cư Nam Hùng Vương – Bắc Trần Văn Kiểu; các tuyến đường số 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A trong khu dân cư Nam Long; tuyến đường Võ Văn Kiệt (từ An Dương Vương đến Cầu Nước Lên – bên phải) và các hẻm nhánh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 30.10 đến 4 giờ, ngày 31.10.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường số 7 (đoạn từ đường Tên Lửa đến đường Vành Đai Trong) và các đường, hẻm nhánh; tuyến đường Tên Lửa (đoạn từ đường số 7 đến đường Đỗ Năng Tế) và các đường, hẻm nhánh; tuyến đường Vành Đai Trong (đoạn từ đường số 7 đến đường Đỗ Năng Tế) và các đường, hẻm nhánh; tuyến đường Đỗ Năng Tế (đoạn từ đường Tên Lửa đến đường số 16) và các đường, hẻm nhánh; các tuyến đường số 1, 1A, 5, 17, 17A (đoạn từ đường Tên Lửa đến đường Vành Đai Trong) và các đường, hẻm nhánh trong khu vực trên thuộc phường An Lạc.

Phường Chợ Lớn

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Lớn.

Thời gian cúp nước từ 9 giờ 30 – 11 giờ, ngày 29.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Ngô Quyền (từ đường Hồng Bàng – Trần Hưng Đạo); đường Trần Hưng Đạo (Ngô Quyền – Châu Văn Liêm); đường Châu Văn Liêm (Hải Thượng Lãn Ông – Hồng Bàng); đường Hồng Bàng (Châu Văn Liêm – Ngô Quyền); đường Nguyễn Trãi (Ngô Quyền – Châu Văn Liêm); đường Lương Nhữ Học (Hồng Bàng – Trần Hưng Đạo); đường Triệu Quang Phục (Hồng Bàng – Trần Hưng Đạo); đường Tản Đà (Hồng Bàng – Trần Hưng Đạo); đường Lão Tử (Châu Văn Liêm – Lương Nhữ Học); đường Mạc Thiên Tích (Tản Đà – Ngô Quyền); đường Phù Đổng Thiên Vương, Ký Hòa, Nguyễn Án.

10 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay 28.10 đến cuối tháng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Phường An Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Đông.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 29.10 đến 2 giờ 30, ngày 30.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường An Bình (số chẵn từ đường Trần Hưng Đạo đến Võ Văn Kiệt); đường Trần Tuấn Khải (từ đường Trần Hưng Đạo đến Võ Văn Kiệt); đường Bùi Hữu Nghĩa (từ đường Trần Hưng Đạo đến Đào Tấn); đường Nhiêu Tâm (từ đường Trần Hưng Đạo đến Võ Văn Kiệt); đường Huỳnh Mẫn Đạt (từ đường Trần Hưng Đạo đến Võ Văn Kiệt); đường Nghĩa Thục (từ đường Trần Tuấn Khải đến Huỳnh Mẫn Đạt); đường Chiêu Anh Các (từ đường Bùi Hữu Nghĩa đến Huỳnh Mẫn Đạt); đường Bạch Vân (từ đường An Bình đến Võ Văn Kiệt); đường Đào Tấn.

Phường Tân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 28.10 đến 5 giờ, ngày 29.10.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 13 đường Trần Văn Hoàng và các hẻm nhánh.

Phường Bảy Hiền

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 28.10 đến 5 giờ, ngày 29.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Cộng Hòa (số lẻ) từ đường Hoàng Hoa Thám đến số 101, đường Hoàng Hoa Thám (số chẵn) từ đường số 30 đến Cộng Hòa, đường Nguyễn Minh Hoàng, A4, C18 và các hẻm nhánh; chung cư K300; đường Nguyễn Bá Tuyển, K14 (C27), K11, K12, Lê Trung Nghĩa, Quách Văn Tuấn, Phan Bá Phiến, Nguyễn Thế Lộc, C22 và các hẻm nhánh.

Phường Tân Bình

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Bình.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 30.10 đến 5 giờ, ngày 31.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Trường Chinh (số lẻ), đường Âu Cơ (số chẵn), đường Trương Công Định (số chẵn), đường Ba Vân và các hẻm nhánh.

Phường Tân Sơn Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Hòa.

Thời gian cúp nước từ 14 – 16 giờ, ngày 28.10.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 55 Nguyễn Phúc Chu và các hẻm nhánh.

Phường Gia Định

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Gia Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 28.10 đến 29.10.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 280 và 282 đường Bùi Hữu Nghĩa.

Phường Tam Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Tam Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 29.10 đến 5 giờ, ngày 30.10.

Khu vực cúp nước gồm: từ khu phố 41 – 55; từ khu phố 59 – 63.

Phường An Khánh

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường An Khánh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, các ngày 28, 30.10 đến 5 giờ, các ngày 29, 30.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lương Định Của, bên phải đường Nguyễn Hoàng đến nút giao An Phú (giao lộ Lương Định Của – Mai Chí Thọ); đường Mai Chí Thọ, bên phải từ nút giao An Phú đến hẻm 257 đường Lương Định Của.