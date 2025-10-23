11 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay đến ngày 26.10

Cúp nước ở phường Bình Phú

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Phú.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 23.10 đến 5 giờ, ngày 24.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hậu Giang (số lẻ) từ đường Bình Phú – An Dương Vương; đường An Dương Vương (2 bên) từ đường Hậu Giang – Lý Chiêu Hoàng; đường Lý Chiêu Hoàng (số chẵn) từ đường Bình Phú – An Dương Vương; đường Bình Phú (số lẻ) từ đường Hậu Giang – An Dương Vương; khu phố chợ An Dương Vương, khu dân cư Bình Phú 2.

Phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 23.10 đến 5 giờ, ngày 24.10.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 107 đường Phạm Văn Hai và các hẻm nhánh; đường Cách Mạng Tháng Tám từ Phạm Văn Hai đến số 624, đường Phạm Văn Hai từ Cách Mạng Tháng Tám đến Hoàng Sa, đường Hoàng Sa từ Phạm Văn Hai đến cầu số 4 và các hẻm nhánh.

Phường Tân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 23.10 đến 5 giờ, ngày 24.10.

Khu vực cúp nước gồm đường Cách Mạng Tháng Tám, Bành Văn Trân, Sao Mai và các hẻm nhánh; bệnh viện Thống Nhất (mặt bên đường Cách Mạng Tháng Tám).

Phường Tân Bình

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 23.10 đến 5 giờ, ngày 24.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Cộng Hòa (số lẻ), Trường Chinh (số chẵn), Tân Kỳ Tân Quý từ Cộng Hòa đến Trường Chinh, Tân Hải và các hẻm nhánh.

11 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay đến cuối tuần ngày 26.10 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Phường Bảy Hiền

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Bảy Hiền.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 23.10 đến 5 giờ, ngày 24.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Trần Văn Quang và các hẻm nhánh; hẻm 687 Lạc Long Quân và các hẻm nhánh.

Phường Bình Lợi Trung

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Lợi.

Thời gian cúp nước từ 9 giờ 30 – 14 giờ 30, ngày 24.10.

Khu vực cúp nước gồm: từ nhà số 231 đến nhà số 265 và các hẻm (số lẻ) đường Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung.

Phường Đức Nhuận

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Đức Nhuận.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 23.10 đến 5 giờ, ngày 24.10.

Khu vực cúp nước gồm: từ nhà số 146 đến nhà số 298 và các hẻm (số chẵn) đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Đức Nhuận.

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 9 giờ 30 – 16 giờ, ngày 23 và 24.10.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Hồ Học Lãm (khu vực mặt tiền số chẵn từ đường Kinh Dương Vương đến Võ Văn Kiệt) và các hẻm nhánh; tuyến đường trong khu dân cư Nam Hùng Vương – Bắc Trần Văn Kiểu; tuyến đường số 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A trong khu dân cư Nam Long; tuyến đường Võ Văn Kiệt (từ An Dương Vương đến Cầu Nước Lên – bên phải) và các hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường An Lạc.

Phường Bình Hưng Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 23.10 đến 5 giờ, ngày 24.10.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường số 8 (từ đường Hương Lộ 3 đến đường số 12) và hẻm nhánh; tuyến đường Hương Lộ 3 (từ đường Tân Kỳ Tân Qúy đến đường 26 Tháng 3) và hẻm nhánh; tuyến đường số 12 (dãy số chẵn) và các đường, hẻm nhánh; tuyến hẻm 548 Tđường Tân Kỳ Tân Quý và các hẻm nhánh của tuyến hẻm trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Phường An Khánh

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường An Khánh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 23.10 đến 5 giờ, ngày 24.10; 22 giờ, ngày 24.10 đến 5 giờ, ngày 25.10; từ 22 giờ, ngày 25.10 đến 5 giờ, ngày 26.10.

Khu vực cúp nước gồm: bên phải đường Mai Chí Thọ, đoạn từ cầu Kênh 1 đến cuối đường Mai Chí Thọ (bờ sông Sài Gòn đến cuối hầm Thủ Thiêm).