Cúp nước ở phường Bảy Hiền

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Bảy Hiền.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 4.11 đến 5 giờ, ngày 5.11.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 220 đường Âu Cơ và các hẻm nhánh.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 5.11 đến 5 giờ, ngày 6.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Cộng Hòa (số lẻ) từ đường Hoàng Hoa Thám đến số 101, đường Hoàng Hoa Thám (số chẵn) từ số 30 đến đường Cộng Hòa, đường Nguyễn Minh Hoàng, A4, C18 và các hẻm nhánh; chung cư K300; đường Nguyễn Bá Tuyển, K14 (C27), K11, K12, Lê Trung Nghĩa, Quách Văn Tuấn, Phan Bá Phiến, Nguyễn Thế Lộc, C22 và các hẻm nhánh.

Phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 4.11 đến 5 giờ, ngày 5.11; từ 22 giờ, ngày 5.11 đến 5 giờ, ngày 6.11; từ 22 giờ, ngày 6.11 đến 5 giờ, ngày 7.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Phú Lộc và các hẻm nhánh; hẻm 37 Nghĩa Phát, hẻm 783 đường Cách Mạng Tháng Tám và các hẻm nhánh.

Phường Tân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 4.11 đến 5 giờ, ngày 5.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lý Thường Kiệt (số lẻ) từ số 33 đến 373, hẻm 373 Lý Thường Kiệt, đường Thiên Phước, Tân Trang và các hẻm nhánh; đường Âu Cơ (số chẵn) từ số 210 đến số 294 và các hẻm nhánh; đường Trần Văn Hoàng và các hẻm nhánh; đường Lạc Long Quân (số chẵn) từ Âu Cơ đến hẻm số 834 và các hẻm nhánh.

Lịch cúp nước 7 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 7.11 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 9 – 15 giờ, ngày 6.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Liên khu 16 - 18; đường Chiến Lược (từ số 161 đến số 239) và các hẻm nhánh.

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 10 – 13 giờ, ngày 6.11; từ 3 – 5 giờ 30, ngày 7.11.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Hồ Học Lãm (khu vực mặt tiền số lẻ từ đường Võ Văn Kiệt đến 103 đường Hồ Học Lãm) và các hẻm nhánh; tuyến đường Võ Văn Kiệt (khu vực mặt tiền số lẻ từ đường Hồ Học Lãm đến Cầu Nước Lên) và các hẻm nhánh; tuyến đường Lê Tấn Bê (từ Võ Văn Kiệt đến cuối đường) và các hẻm nhánh; các tuyến đường khu vực chung cư Akari City; đường khu vực chung cư Ehome 3.

Từ 23 giờ 30, ngày 6.11 đến 5 giờ 30, ngày 7.11.

Khu vực cúp nước gồm: Các tuyến đường Nguyễn Thức Đường, Bùi Hữu Diên, Tạ Mỹ Duật, Vũ Hữu, Hoàng Hưng, Đoàn Phú Tứ, Nguyễn Thức Tự, Hoàng Văn Hợp, Vương Văn Huống, Đỗ Năng Tế, Dương Bá Cung, Nguyễn Trọng Trí, Kênh Nước Đen và các hẻm nhánh; tuyến đường Kinh Dương Vương (khu vực mặt tiền số chẵn từ vòng xoay Mũi Tàu đến số 510 đường Kinh Dương Vương) và các hẻm nhánh.

Phường Bình Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 4.11 đến 5 giờ, ngày 5.11; từ 22 giờ, ngày 5.11 đến 5 giờ, ngày 6.11

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 125, 217 đường Bùi Đình Túy; hẻm 118, 142, 194 đường Bạch Đằng; hẻm 8, 38 đường Nguyễn Thiện Thuật.