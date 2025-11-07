Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Lịch cúp nước 9 phường ở TP.HCM từ trưa nay đến cuối tuần ngày 9.11

Phạm Hữu
Phạm Hữu
07/11/2025 13:17 GMT+7

Từ trưa nay 7.11 – 9.11, nhiều phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước.

Cúp nước ở phường Tân Tạo

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Tạo.

Thời gian cúp nước từ 13 - 16 giờ, ngày 7.11.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 1123 đường Lê Đức Anh và các hẻm nhánh.

Phường Chánh Hưng

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chánh Hưng.

Thời gian cúp nước từ 10 – 14 giờ, ngày 7.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Dạ Nam (từ đường Nguyễn Thị Tần - Phạm Thế Hiển); dãy số lẻ đường Nguyễn Thị Tần (từ đường Phạm Thế Hiển - Tạ Quang Bửu); dãy số chẵn đường Dương Bá Trạc; dãy số lẻ đường Phạm Thế Hiển (từ đường Dạ Nam - Dương Bá Trạc) và các hẻm nhánh trên các tuyến đường trên.

Phường Chợ Quán

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Quán.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.11 đến 5 giờ, ngày 8.11; từ 22 giờ, ngày 8.11 đến 5 giờ, ngày 9.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Văn Cừ (từ đường Hùng Vương - Nguyễn Trãi); đường Trần Bình Trọng (từ đường Hùng Vương - Nguyễn Trãi); đường Lê Hồng Phong (từ đường Hùng Vương - Nguyễn Trãi); đường Trần Nhân Tôn (từ đường Hùng Vương - Nguyễn Trãi); đường Huỳnh Mẫn Đạt (từ đường Trần Phú - Nguyễn Trãi); đường Trần Phú (từ đường Nguyễn Văn Cừ - An Dương Vương); đường An Dương Vương (từ đường Nguyễn Văn Cừ - Trần Phú); đường Nguyễn Trãi (từ đường Nguyễn Văn Cừ - Huỳnh Mẫn Đạt); đường Hùng Vương (từ đường Trần Nhân Tôn - Nguyễn Văn Cừ) và các tuyến hẻm nhánh thuộc các tuyến đường trên.

Lịch cúp nước 9 phường ở TP.HCM từ trưa nay đến cuối tuần 9.11 - Ảnh 1.

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Phường Tân Bình

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.11 đến 5 giờ, ngày 8.11; từ 22 giờ, ngày 8.11 đến 5 giờ, ngày 9.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Hồng Đào (số chẵn) từ số 58 đến đường Bàu Cát 1 và các hẻm nhánh; hẻm 89, 91, 111 đường Nguyễn Hồng Đào và các hẻm nhánh; đường Bàu Cát 1, Bàu Cát 6 và các hẻm nhánh.

Phường Phú Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 7.11 đến 5 giờ, ngày 8.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hòa Bình (số lẻ) từ đường Tô Hiệu đến Lũy Bán Bích, đường Lũy Bán Bích (số lẻ) từ Hòa Bình đến số 157 và các hẻm nhánh; đường Tô Hiệu (số chẵn) từ đường Lý Thánh Tông đến Hòa Bình, đường Nguyễn Văn Vịnh, Hoàng Xuân Hoành và các hẻm nhánh.

Phường Vườn Lài

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Vườn Lài.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.11 đến 5 giờ, ngày 8.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hùng Vương (đoạn từ Hồ Thị Kỷ đến Lý Thái Tổ); đường Lê Hồng Phong, Hồ Thị Kỷ - lề số chẵn (đoạn từ đường Hùng Vương đến Lý Thái Tổ); đường Lý Thái Tổ (đoạn từ đường Hồ Thị Kỷ đến Hùng Vương); đường Hùng Vương (đoạn từ đường Hồ Thị Kỷ đến Lê Hồng Phong); đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến Hùng Vương); đường Hồ Thị Kỷ, lề số lẻ (đoạn từ đường Hùng Vương đến Lý Thái Tổ).

Đường Lý Thái Tổ (đoạn từ đường Hồ Thị Kỷ đến Lê Hồng Phong); đường Lê Hồng Phong, Trần Nhân Tôn (đoạn từ đường Hùng Vương đên Ngô Gia Tự); đường Sư Vạn Hạnh (đoạn từ đường Hòa Hảo đến Ngô Gia Tự); đường Hùng Vương (đoạn từ Lê Hồng Phong đến đường Trần Nhân Tôn); đường Vĩnh Viễn (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến Ngô Gia Tự) và hẻm liên quan.

Phường Diên Hồng

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Diên Hồng.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.11 đến 5 giờ, ngày 8.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Tri Phương (đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến Vĩnh Viễn); đường Nguyễn Chí Thanh, Đào Duy Từ, Hoà Hảo, Vĩnh Viễn (đoạn từ đường Nguyễn Tri Phương đến Ngô Quyền); đường Nguyễn Tiểu La, Ngô Quyền (đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến Vĩnh Viễn) và hẻm liên quan.

Phường Tân Thuận, Phú Thuận

Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Thuận và Phú Thuận.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.11 đến 5 giờ, ngày 8.11; từ 22 giờ, ngày 8.11 đến 5 giờ, ngày 9.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Huỳnh Tấn Phát đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến Nguyễn Văn Quỳ; đường Huỳnh Tấn Phát đoạn từ số 817 đường Huỳnh Tấn Phát đến đường Gò Ô Môi - Huỳnh Tấn Phát.

Xem thêm bình luận