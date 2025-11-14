Cúp nước ở phường Bình Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 14.11 đến 5 giờ, ngày 15.11.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 184 đường Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh.

Phường Gia Định

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Gia Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 14.11 đến 5 giờ, ngày 15.11.

Khu vực cúp nước gồm: từ nhà số 152 - 178 và các hẻm đường Trường Sa; toàn bộ hẻm 26, 34, 50, 128 đường Lê Văn Duyệt; từ nhà số 60 - 184 và các hẻm đường Diên Hồng; toàn bộ đường Ngô Nhân Tịnh; toàn bộ đường Yên Đỗ; toàn bộ hẻm 295 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định.

Phường Bình Lợi Trung

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Lợi Trung.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 14.11 đến 5 giờ, ngày 15.11; từ 22 giờ, ngày 15.11 đến 5 giờ, ngày 16.11.

Khu vực cúp nước gồm: từ nhà số 1 - 121 và các hẻm đường Nguyễn Thượng Hiền; toàn bộ đường Nguyễn Trung Trực; từ nhà số 1 - 67 và các hẻm đường Trần Bình Trọng, phường Bình Lợi Trung.

Phường Thạnh Mỹ Tây

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Thạnh Mỹ Tây.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 14.11 đến 5 giờ, ngày 15.11; từ 22 giờ, ngày 15.11 đến 5 giờ, ngày 16.11.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 157 đường Nguyễn Gia Trí và hẻm 441 đường Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây.

Phường Tân Bình

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 14.11 đến 5 giờ, ngày 15.11; từ 22 giờ, ngày 15.11 đến 5 giờ, ngày 16.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Hồng Đào, Bàu Cát 6, Bàu Cát 7 và các hẻm nhánh.

Lịch cúp nước 12 phường ở TP.HCM từ sáng nay 14.11 đến cuối tuần ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Phường Tân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 14.11 đến 5 giờ, ngày 15.11; từ 22 giờ, ngày 15.11 đến 5 giờ, ngày 16.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lộc Hưng, Hưng Hóa, Phú Lộc, Chấn Hưng; hẻm 783 đường Cách Mạng Tháng Tám; hẻm 89 đường Nghĩa Hưng và các hẻm nhánh.

Phường Tân Sơn Hòa, Phú Nhuận

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Hòa, Phú Nhuận.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 14.11 đến 5 giờ, ngày 15.11

Khu vực cúp nước gồm: đường Phạm Văn Hai, từ đường Hoàng Văn Thụ đến Lê Văn Sỹ; đường Lê Văn Sỹ, từ đường Phạm Văn Hai đến Đặng Văn Ngữ và các hẻm nhánh; đường Hoàng Văn Thụ, từ đường Phạm Văn Hai đến Nguyễn Trọng Tuyển; đường Nguyễn Văn Trỗi và các hẻm nhánh.

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 10 – 14 giờ, ngày 14.11.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 36, 176, 122, 92 đường Bùi Tư Toàn; hẻm 50 đường Nguyễn Quý Yên và các hẻm liên quan.

Phường An Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 14.11 đến 5 giờ, ngày 15.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Duy Dương (2 bên) từ đường An Dương Vương – Nguyễn Trãi và các đường, hẻm nhánh thuộc tuyến đường trên.

Phường Hòa Hưng

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Hòa Hưng.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 14.11 đến 5 giờ, ngày 15.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Ba Tháng Hai (đoạn từ đường Sư Vạn Hạnh đến Thành Thái) và hẻm liên quan; đường Sư Vạn Hạnh - lề số lẻ (đoạn từ đường Ba Tháng Hai đến số 451 Sư Vạn Hạnh) và hẻm liên quan; đường Thành Thái (đoạn từ đường Ba Tháng Hai đến số 50 Thành Thái) và hẻm 58 Thành Thái.

Phường Bình Thới

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Thới.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 14.11 đến 5 giờ, ngày 15.11.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lạc Long Quân (đoạn từ Hàn Hải Nguyên đến Tân Hóa) và các hẻm liên quan; đường Tân Hóa (đoạn từ đường Lạc Long Quân đến đường Kênh Tân Hóa) và các hẻm liên quan; đường Lạc Long Quân (đoạn từ đường Hàn Hải Nguyên đến hẻm 109 Lạc Long Quân) và các hẻm liên quan; đường Kênh Tân Hóa (đoạn từ đường Tân Hóa đến hẻm 76 Kênh Tân Hóa) và các hẻm liên quan.