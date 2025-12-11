Lịch cúp nước 11 phường ở TP.HCM từ tối nay đến cuối tuần 14.12

Cúp nước ở phường Gia Định

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại phường Gia Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.12 đến 5 giờ, ngày 12.12; từ 22 giờ, ngày 12.12 đến 5 giờ, ngày 13.12.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 1/6 đường Đinh Bộ Lĩnh; hẻm 207, 377, 403 đường Bạch Đằng; hẻm 23, 57, 65, 71 đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định.

Phường Phú Nhuận

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Nhuận.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 12.12 đến 5 giờ, ngày 13.12; từ 22 giờ, ngày 13.12 đến 5 giờ, ngày 14.12.

Khu vực cúp nước gồm: Toàn bộ đường Nguyễn Thị Huỳnh; từ nhà số 60 đến nhà số 80 và các hẻm đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận.

Phường Cầu Kiệu

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Cầu Kiệu.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 12.12 đến 5 giờ, ngày 13.12; từ 22 giờ, ngày 13.12 đến 5 giờ, ngày 14.12.

Khu vực cúp nước gồm: từ nhà số 286 đến nhà số 382 và các hẻm đường Trường Sa; toàn bộ đường Cù Lao, Hoa Lan, Hoa Hồng và đường số 11, phường Cầu Kiệu.

Phường Đức Nhuận

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Đức Nhuận.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 12.12 đến 5 giờ, ngày 13.12; từ 22 giờ, ngày 13.12 đến 5 giờ, ngày 14.12.

Khu vực cúp nước gồm: Toàn bộ hẻm 198 đường Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận.

Phường Nhiêu Lộc

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Nhiêu Lộc.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.12 đến 5 giờ, ngày 12.12.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ phường Nhiêu Lộc.

Phường Diên Hồng

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Diên Hồng.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.12 đến 5 giờ, ngày 12.12.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.

Phường Vườn Lài

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Vườn Lài.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.12 đến 5 giờ, ngày 12.12.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lê Hồng Phong - lề số lẻ, Sư Vạn Hạnh (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến Ba Tháng Hai) và hẻm liên quan; đường Lý Thái Tổ (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến Ba Tháng Hai) và hẻm liên quan; đường Ba Tháng Hai (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến Lý Thái Tổ) và hẻm liên quan; bệnh viện Nhi đồng 1 (các đồng hồ nước mặt tiền đường Sư Vạn Hạnh và Lý Thái Tổ).

Phường Khánh Hội

Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè thông báo cúp nước tại khu vực phường Khánh Hội.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.12 đến 6 giờ, ngày 12.12.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 538 và 576 đường Đoàn Văn Bơ; hẻm C200 đường Xóm Chiếu; hẻm 141 và 149 đường Tôn Thất Thuyết, phường Khánh Hội.

Phường Tân Sơn Nhất

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhất.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.12 đến 5 giờ, ngày 12.12; từ 22 giờ, ngày 12.12 đến 5 giờ, ngày 13.12.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 686, 766 đường Cách Mạng Tháng Tám và các hẻm nhánh.

Phường Tân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 11.12 đến 6 giờ, ngày 12.12.

Khu vực cúp nước gồm: đường Cách Mạng Tháng Tám, Bành Văn Trân, Sao Mai và các hẻm nhánh; Bệnh viện Thống Nhất (mặt bên đường Cách Mạng Tháng Tám).

Phường Hiệp Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Hiệp Bình.

Thời gian cúp nước từ 1 – 5 giờ, ngày 12.12.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 2, 3, 27, 28.