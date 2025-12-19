Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Lịch cúp nước 11 phường, xã ở TP.HCM từ trưa nay đến cuối tuần 21.12

Phạm Hữu
Phạm Hữu
19/12/2025 11:53 GMT+7

Từ trưa nay 19.12 đến cuối tuần 21.12, nhiều phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước.

Cúp nước ở phường Tân Hưng

Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Hưng.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 19.12 đến 5 giờ, ngày 20.12.

Khu vực cúp nước gồm: dọc theo trục đường Nguyễn Văn Linh đoạn từ giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đến Cầu Ông Lớn.

Xã Nhà Bè

Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè thông báo cúp nước tại khu vực xã Nhà Bè.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 19.12 đến 5 giờ, ngày 20.12.

Khu vực cúp nước gồm: dọc theo trục đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn từ Cầu Rạch Đỉa đến Cầu Số 2; dọc theo tuyến đường Lê Thị Kỉnh.

Phường Tân Thuận

Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Thuận.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 19.12 đến 5 giờ, ngày 20.12; từ 22 giờ, ngày 20.12 đến 5 giờ, ngày 21.12.

Khu vực cúp nước gồm: đường Huỳnh Tấn Phát, đoạn từ đường Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Văn Linh đến Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Thị Thập.

Phường An Phú Đông

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường An Phú Đông.

Thời gian cúp nước từ 13 - 15 giờ, ngày 19.12.

Khu vực cúp nước gồm: một phần phường An Phú Đông.

Lịch cúp nước 11 phường, xã ở TP.HCM từ trưa nay đến cuối tuần 21.12 - Ảnh 1.

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Phường Cầu Ông Lãnh

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Cầu Ông Lãnh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 19.12 đến 5 giờ, ngày 20.12; từ 22 giờ, ngày 20.12 đến 5 giờ, ngày 21.12.

Khu vực cúp nước gồm: phường Cầu Ông Lãnh.

Phường An Hội Tây

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường An Hội Tây.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 19.12 đến 5 giờ, ngày 20.12.

Khu vực cúp nước gồm: một phần phường An Hội Tây.

Phường Diên Hồng

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Diên Hồng.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 19.12 đến 5 giờ, ngày 20.12.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Chí Thanh, Đào Duy Từ, Hòa Hảo, Tân Phước, Vĩnh Viễn, Nhật Tảo, Ba Tháng Hai (đoạn từ đường Nguyễn Kim đến Lý Thường Kiệt) và hẻm liên quan; đường Nguyễn Kim, Lý Thường Kiệt (đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Ba Tháng Hai) và hẻm liên quan; đường 3 Tháng 2 lề chẵn (đoạn từ đường Thành Thái đến hẻm 606) và hẻm liên quan; đường Thành Thái (từ 3 Tháng 2 đến hẻm 51 Thành Thái) và hẻm liên quan; đường Nguyễn Ngọc Lộc (suốt tuyến) và hẻm liên quan; chung cư Rivera Park Sài Gòn.

Phường Minh Phụng

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Minh Phụng.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 19.12 đến 5 giờ, ngày 20.12.

Khu vực cúp nước gồm: đường Phó Cơ Điều, Lê Đại Hành (đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đền Ba Tháng Hai) và các hẻm liên quan; đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ Phó Cơ Điều đến Lý Thường Kiệt) và các hẻm liên quan; đường Trân Quý, Tân Khai, Đặng Minh Khiêm (đoạn từ Phó Cơ Điều đến Thuận Kiêu) và các hẻm liên quan; đường Hòa Hảo (đoạn từ Lê Đại Hành đến Lý Thường Kiệt) và các hẻm liên quan; đường Hoàng Đức Tương (đoạn từ Tân Khai đến Nguyễn Chí Thanh) và các hẻm liên quan; đường Thuận Kiều, Lý Nam Đế, Lý Thường Kiệt (đoạn Hòa Hảo đến Nguyễn Chí Thanh) và các hẻm liên quan.

Phường Phú Thọ

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Thọ.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 19.12 đến 5 giờ, ngày 20.12.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lê Thị Bạch Cát (đoạn từ đường Tôn Thất Hiệp đến cuối đường) và các hẻm liên quan.

Phường Bình Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 19.12 đến 5 giờ, ngày 20.12.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 58 đường Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh.

Phường An Khánh

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường An Khánh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 19.12 đến 5 giờ, ngày 20.12.

Khu vực cúp nước gồm: từ số nhà 150 đến số nhà 170 Nguyễn Văn Hưởng.

Xem thêm bình luận