Cúp nước ở phường Chợ Lớn

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Lớn.

Thời gian cúp nước từ 9 giờ 30 - 10 giờ 30, ngày 30.12.

Khu vực cúp nước gồm: Ngô Quyền (đường Hồng Bàng - Trần Hưng Đạo), Trần Hưng Đạo (đường Ngô Quyền - Châu Văn Liêm), Châu Văn Liêm (đường Hải Thượng Lãn Ông - Hồng Bàng), Hồng Bàng (đường Châu Văn Liêm - Ngô Quyền), Nguyễn Trãi (đường Ngô Quyền - Châu Văn Liêm), Lương Nhữ Học (đường Hồng Bàng - Trần Hưng Đạo), Triệu Quang Phục (đường Hồng Bàng - Trần Hưng Đạo), Tản Đà (đường Hồng Bàng - Trần Hưng Đạo), Lão Tử (đường Châu Văn Liêm - Lương Nhữ Học), Mạc Thiên Tích (đường Tản Đà - Ngô Quyền), Phù Đổng Thiên Vương, Kỳ Hòa, Nguyễn Án và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường trên.

Phường Tân Mỹ

Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Mỹ.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 29.12 đến 4 giờ, ngày 30.12; từ 22 giờ, ngày 30.12 đến 4 giờ, ngày 31.12.

Khu vực cúp nước gồm: khu dân cư Tân Mỹ, phường Tân Mỹ.

Phường Cầu Ông Lãnh

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Cầu Ông Lãnh.

Thời gian cúp nước từ 10 - 13 giờ, ngày 30.12.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ phường Cầu Ông Lãnh.

Phường Nhiêu Lộc

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Nhiêu Lộc.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 29.12 đến 4 giờ, ngày 30.12; từ 22 giờ, ngày 30.12 đến 4 giờ, ngày 31.12.

Khu vực cúp nước gồm: đường Rạch Bùng Binh (lề lẻ từ đường Nguyễn Thông đến Trương Định); đường Trương Định (lề lẻ từ 183 đường Rạch Bùng Binh đến 177/11 Trương Định); đường Trần Quang Diệu (từ Hoàng Sa đến 58 đường Trần Quang Diệu).

Lịch cúp nước 11 phường ở TP.HCM từ tối nay 29.12 đến hết năm 2025 ẢNH ĐÀO NGỌC THẠCH





Phường Xuân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Xuân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 29.12 đến 4 giờ, ngày 30.12; từ 22 giờ, ngày 30.12 đến 4 giờ, ngày 31.12.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 6B Công Trường Quốc Tế; đường Pasteur (lề chẵn từ Võ Văn Tần đến 194D Pasteur); đường Nguyễn Thông (từ số 44/001 đến 44/016 Nguyễn Thông); đường Võ Thị Sáu (từ Bà Huyện Thanh Quan đến 270 Võ Thị Sáu), phường Xuân Hòa.

Phường Sài Gòn

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Sài Gòn.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 29.12 đến 4 giờ, ngày 30.12; từ 22 giờ, ngày 30.12 đến 4 giờ, ngày 31.12.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Đình Chiểu (từ Nguyễn Bỉnh Khiêm đến số nhà 1C-1C3 Nguyễn Đình Chiểu), phường Sài Gòn.

Phường Bình Hưng Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 29.12 đến 4 giờ, ngày 30.12.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường số 8 (từ đường số 12 đến nhà số 245); tuyến đường số 12; tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý (từ hẻm 540 đến Kênh Nước Đen); tuyến đường Kênh Nước Đen (từ Tân Kỳ Tân Quý đến Kênh Tham Lương) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Phường Tân Tạo

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Tạo.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 29.12 đến 4 giờ, ngày 30.12.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 270 Lê Đình Cẩn, đường Trần Đại Nghĩa, tuyến hẻm 1166 Lê Đức Anh.

Từ 22 giờ, ngày 29.12 đến 4 giờ, ngày 30.12

Khu vực cúp nước gồm: tuyến hẻm 1560, 1768 Tỉnh Lộ 10; tuyến đường số 1; tuyến đường Nguyễn Văn Cự và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Tân Tạo.

Phường Bình Tân

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tân.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 29.12 đến 4 giờ, ngày 30.12.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Nguyễn Triệu Luật; tuyến đường Hồ Văn Long và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Tân.

Phường Phú Lâm

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Lâm.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 29.12 đến 4 giờ, ngày 30.12.

Khu vực cúp nước gồm: đường Bà Hom, đường số 2, 8, 10, Lê Tuấn Mậu, An Dương Vương và các hẻm nhánh của tuyến đường trên; Khu vực cư xá Phú Lâm B, cư xá Đài Ra Đa.

Phường Bình Tây

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tây.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 30.12 đến 4 giờ, ngày 31.12.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lê Quang Sung, Mai Xuân Thưởng, Phan Văn Khỏe, Hậu Giang, Phạm Phú Thứ, Bãi Sậy và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.