Cúp nước ở phường Minh Phụng

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Minh Phụng.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 2.1 đến 4 giờ, ngày 3.1; từ 22 giờ, ngày 3.1 đến 4 giờ, ngày 4.1; từ 22 giờ, ngày 4.1 đến 4 giờ, ngày 5.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Ba Tháng Hai, Trân Quý, Tân Khai, Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ đường Phó Cơ Điều đến Tạ Uyên); đường Phó Cơ Điều, Tạ Uyên (đoạn từ đường Ba Tháng Hai đến Nguyễn Chí Thanh); đường Đỗ Ngọc Thạnh, Dương Tử Giang (đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến Trần Quý); đường Nguyễn Bá Học, Đào Nguyên Phổ (đoạn từ Tân Khai đến Nguyễn Chí Thanh) và các hẻm liên quan.

Phường Long Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Long Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 2.1 đến 5 giờ, ngày 3.1; từ 22 giờ, ngày 3.1 đến 4 giờ, ngày 4.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Xiển, hai bên đường (đoạn từ đầu đường quốc lộ 1A đến cầu Ông Tán; khu vực Vinhomes Grand Park; đường số 2, 3, 9, 17, 20, 24, 26, 28; đường Trần Trọng Khiêm, Phước Thiện thuộc phường Long Bình.

Phường Tân Tạo

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Tạo.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 2.1 đến 5 giờ, ngày 3.1.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Lê Đình Cẩn (dãy số chẵn) và các đường, hẻm nhánh.

Từ 22 giờ, ngày 3.1 đến 4 giờ, ngày 4.1.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Bờ Tuyến; tuyến đường Trần Thanh Mại; tuyến đường Bờ Sông; đường số 2 và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên.

Từ 22 giờ, ngày 4.1 đến 4 giờ, ngày 5.1.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Nguyễn Cữu Phú; tuyến đường số 3; tuyến đường Cầu Kinh; đường Lê Ngung và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên.

Lịch cúp nước 7 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 5.1 ẢNH: KIM HUYỀN





Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 4.1 đến 4 giờ, ngày 5.1.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến hẻm 230, 258 đường Hồ Học Lãm và các hẻm nhánh.

Phường Bình Tây

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tây.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 2.1 đến 5 giờ, ngày 3.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Phan Văn Khỏe, Hậu Giang, Lê Quang Sung, Minh Phụng, Hồng Bàng và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.

Phường Bình Tiên

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tiên.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 3.1 đến 4 giờ, ngày 4.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Phạm Văn Chí, Văn Thân, Lò Gốm và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.

Phường Phú Lâm

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Lâm.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 4.1 đến 4 giờ, ngày 5.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tân Hoà Đông, An Dương Vương và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.