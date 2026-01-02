Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Lịch cúp nước 7 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 5.1

Phạm Hữu
Phạm Hữu
02/01/2026 13:21 GMT+7

Từ tối nay ngày 2 - 5.1.2026, nhiều phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước.

Cúp nước ở phường Minh Phụng

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Minh Phụng.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 2.1 đến 4 giờ, ngày 3.1; từ 22 giờ, ngày 3.1 đến 4 giờ, ngày 4.1; từ 22 giờ, ngày 4.1 đến 4 giờ, ngày 5.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Ba Tháng Hai, Trân Quý, Tân Khai, Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ đường Phó Cơ Điều đến Tạ Uyên); đường Phó Cơ Điều, Tạ Uyên (đoạn từ đường Ba Tháng Hai đến Nguyễn Chí Thanh); đường Đỗ Ngọc Thạnh, Dương Tử Giang (đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến Trần Quý); đường Nguyễn Bá Học, Đào Nguyên Phổ (đoạn từ Tân Khai đến Nguyễn Chí Thanh) và các hẻm liên quan.

Phường Long Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Long Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 2.1 đến 5 giờ, ngày 3.1; từ 22 giờ, ngày 3.1 đến 4 giờ, ngày 4.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Xiển, hai bên đường (đoạn từ đầu đường quốc lộ 1A đến cầu Ông Tán; khu vực Vinhomes Grand Park; đường số 2, 3, 9, 17, 20, 24, 26, 28; đường Trần Trọng Khiêm, Phước Thiện thuộc phường Long Bình.

Phường Tân Tạo

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Tạo.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 2.1 đến 5 giờ, ngày 3.1.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Lê Đình Cẩn (dãy số chẵn) và các đường, hẻm nhánh.

Từ 22 giờ, ngày 3.1 đến 4 giờ, ngày 4.1.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Bờ Tuyến; tuyến đường Trần Thanh Mại; tuyến đường Bờ Sông; đường số 2 và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên.

Từ 22 giờ, ngày 4.1 đến 4 giờ, ngày 5.1.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Nguyễn Cữu Phú; tuyến đường số 3; tuyến đường Cầu Kinh; đường Lê Ngung và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên.

Lịch cúp nước 7 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 5.1 - Ảnh 1.

Lịch cúp nước 7 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 5.1

ẢNH: KIM HUYỀN


Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 4.1 đến 4 giờ, ngày 5.1.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến hẻm 230, 258 đường Hồ Học Lãm và các hẻm nhánh.

Phường Bình Tây

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tây.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 2.1 đến 5 giờ, ngày 3.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Phan Văn Khỏe, Hậu Giang, Lê Quang Sung, Minh Phụng, Hồng Bàng và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.

Phường Bình Tiên

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tiên.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 3.1 đến 4 giờ, ngày 4.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Phạm Văn Chí, Văn Thân, Lò Gốm và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.

Phường Phú Lâm

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Lâm.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 4.1 đến 4 giờ, ngày 5.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tân Hoà Đông, An Dương Vương và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.

Tin liên quan

Lịch cúp nước 11 phường ở TP.HCM từ tối nay 29.12 đến hết năm 2025

Lịch cúp nước 11 phường ở TP.HCM từ tối nay 29.12 đến hết năm 2025

Từ tối nay 29 - 31.12.2025, nhiều phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước.

Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối nay đến cuối tuần 28.12

Lịch cúp nước 6 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 25.12

Khám phá thêm chủ đề

cúp nước hóa đơn tiền nước đóng tiền nước thiết bị cấp nước Đồng hồ nước công ty cấp nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận