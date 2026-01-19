Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Lịch cúp nước 6 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 22.1

Phạm Hữu
19/01/2026 12:30 GMT+7

Từ tối nay ngày 19.1 đến ngày 22.1, có 6 phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước.

Cúp nước ở phường Phú Thọ Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Thọ Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 19.1 đến 5 giờ, ngày 20.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Lộ Trạch, Đô Đốc Lộc và các hẻm nhánh.

Phường Tân Mỹ

Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Mỹ.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 19.1 đến 5 giờ, ngày 20.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Thị Thập đoạn từ rạch Bến Sao đến đường Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Văn Linh và các hẻm nhánh.

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 9 giờ 30 – 16 giờ, ngày 20.1.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Hồ Học Lãm (khu vực mặt tiền số chẵn từ đường Kinh Dương Vương đến Võ Văn Kiệt); các tuyến đường trong khu dân cư Nam Hùng Vương - Bắc Trần Văn Kiểu; các tuyến đường số 3, 3A, 4, 4A, 5, SA trong khu dân cư Nam Long; tuyến đường Võ Văn Kiệt (từ đường An Dương Vương đến cầu Nước Lên - bên phải) và các hèm nhánh của tuyến đường trên.

Từ 13 – 16 giờ, ngày 22.1.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường 1C và các hẻm nhánh.

Phường Phú Định

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Định.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 19.1 đến 5 giờ, ngày 20.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tùng Thiện Vương (số chẵn) từ đường Cần Giuộc đến Nguyễn Văn Của; đường Bình Đông (từ đường Cần Giuộc đến Bùi Huy Bích); đường Tuy Lý Vương (số lẻ) từ đường Nguyễn Văn Của đến Bùi Huy Bích; đường Cần Giuộc, Đinh Hòa, Lương Ngọc Quyến, Xóm Củi, Cao Xuân Dục, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Văn Của, Mạc Vân, Nguyễn Chế Nghĩa, Bùi Huy Bích và các tuyến đường, hẻm nhánh thuộc tuyến đường trên.

Phường Tam Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Tam Bình.

Thời gian cúp nước từ 1 – 5 giờ, ngày 22.1.

Khu vực cúp nước gồm: mặt tiền số lẻ tỉnh lộ 43 và các hẻm (từ số nhà 1047 đến số 1171), hẻm 80 và 108 đường Ngô Chí Quốc.

Phường Cát Lái

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Cát Lái.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 20.1 đến 5 giờ, ngày 21.1; 22 giờ, ngày 21.1 đến 5 giờ, ngày 22.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Thị Định (từ số 282 đến số 802), Thạnh Mỹ Lợi; đường Thích Mật Thể, Đồng Văn Cống (từ số 87 đến số 251); đường Trịnh Khắc Lập, đường số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 18, 19, 32.

