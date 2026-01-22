Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ trưa nay đến cuối tuần ngày 25.1

Cúp nước ở phường Đức Nhuận

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Đức Nhuận.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 22.1 đến 5 giờ, ngày 23.1.

Khu vực cúp nước gồm: từ nhà số 65 - 111 và các hẻm đường Chiến Thắng; từ nhà số 26 - 150 và các hẻm đường Đỗ Tấn Phong.

Phường Thới An

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Thới An.

Thời gian cúp nước từ 14 – 17 giờ, ngày 22.1.

Khu vực cúp nước gồm: một phần phường Thới An.

Phường Bình Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 22.1 đến 5 giờ, ngày 23.1.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 643 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh; hẻm 353, 357, 367, 369 đường Đinh Bộ Lĩnh; hẻm 82 đường Nguyễn Xí; hẻm 26 đường Bùi Đình Túy, phường Bình Thạnh.

Phường Tân Sơn Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 23.1 đến 5 giờ, ngày 24.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Phổ Quang, từ đầu đường đến cuối hẻm 86; đường Huỳnh Lan Khanh, Phạm Cự Lượng, Phan Đình Giót, Trường Sơn (số chẵn, từ số 2 – 50) và các hẻm nhánh.

Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ chiều nay đến cuối tuần ngày 25.1





Phường Tân Tạo

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Tạo.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 22.1 đến 5 giờ, ngày 23.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Bờ Tuyến, Trần Thanh Mại, Bờ Sông, đường số 1, Nguyễn Văn Cự và các tuyến đường, hẻm nhánh thuộc khu vực trên.

Phường Bình Tân

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tân.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 22.1 đến 5 giờ, ngày 23.1.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Triệu Luật (số lẻ từ đường Lê Đức Anh đến Hồ Văn Long) và các hẻm nhánh.

Phường Bình Hưng Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 23.1 đến 5 giờ, ngày 24.1.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến hẻm 37 đường 26 Tháng 3; tuyến hẻm 453 đường Bình Long; tuyến đường số 5; tuyến hẻm 272 Gò Xoài; tuyến hẻm 68 đường số 3 và các hẻm nhánh.

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 24.1 đến 5 giờ, ngày 25.1.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Chiến Lược (từ đường Bình Trị Đông đến Mã Lò), hẻm 588 đường Tỉnh Lộ 10 và các hẻm nhánh.