Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Lịch cúp nước 12 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 14.5

Phạm Hữu
Phạm Hữu
12/05/2026 11:45 GMT+7

Từ tối nay 12.5 đến hết ngày 14.5, 12 phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước sạch.

Cúp nước ở phường Tân Thới Hiệp

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Thới Hiệp.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 13.5 đến 5 giờ, ngày 14.5.

Khu vực cúp nước gồm: phường Tân Thới Hiệp.

Phường Thới An

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Thới An.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 13.5 đến 5 giờ, ngày 14.5.

Khu vực cúp nước gồm: phường Thới An.

Phường Tân Thuận

Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Thuận.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 13.5 đến 5 giờ, ngày 14.5.

Khu vực cúp nước gồm: phường Tân Thuận.

Phường Tân Hưng

Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Hưng.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 13.5 đến 5 giờ, ngày 14.5.

Khu vực cúp nước gồm: phường Tân Hưng.

Lịch cúp nước 12 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 14.5 - Ảnh 1.

Lịch cúp nước 12 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 14.5

Phường Tân Định

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 12.5 đến 5 giờ, ngày 13.5.

Khu vực cúp nước gồm: phường Tân Định.

Phường Bàn Cờ

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Bàn Cờ.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 12.5 đến 5 giờ, ngày 13.5.

Khu vực cúp nước gồm: phường Bàn Cờ.

Phường Sài Gòn

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Sài Gòn.

Thời gian cúp nước từ 10 – 13 giờ, ngày 13.5.

Khu vực cúp nước gồm: số 43 – 45 – 47 – 53 đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Phường An Hội Đông

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường An Hội Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 12.5 đến 5 giờ, ngày 13.5.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Hội Đông.

Phường An Hội Tây

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường An Hội Tây.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 12.5 đến 5 giờ, ngày 13.5.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Hội Tây.

Phường Gò Vấp

Công ty cổ phần cấp nước thông báo cúp nước tại khu vực phường Gò Vấp.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 12.5 đến 5 giờ, ngày 13.5.

Khu vực cúp nước gồm: phường Gò Vấp.

Phường Thông Tây Hội

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Thông Tây Hội.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 12.5 đến 5 giờ, ngày 13.5.

Khu vực cúp nước gồm: phường Thông Tây Hội.

Phường Chánh Hưng

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chánh Hưng.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 13.5 đến 5 giờ, ngày 14.5.

Khu vực cúp nước gồm: phường Chánh Hưng.

Tin liên quan

Lịch cúp nước 7 phường ở TP.HCM từ tối 8.5 đến ngày 11.5

Lịch cúp nước 7 phường ở TP.HCM từ tối 8.5 đến ngày 11.5

Từ tối nay 8.5 đến hết ngày 11.5, 6 phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước sạch.

Khám phá thêm chủ đề

cúp nước lịch cúp nước ở TP.HCM Đồng hồ nước thiết bị cấp nước đóng tiền nước hóa đơn tiền nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận