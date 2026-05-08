Cúp nước ở phường A Phú Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Phú Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 8.5 đến 5 giờ, ngày 9.5.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Phú Đông.

Phường Hạnh Thông

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Hạnh Thông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ 30, ngày 8.5 đến 5 giờ, ngày 9.5.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ hẻm 499 đường Lê Quang Định, phường Hạnh Thông.

Phường Tân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 8.5 đến 5 giờ, ngày 9.5.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lạc Long Quân (số chẵn) từ số 836 - 870, đường Lý Thường Kiệt (số lẻ) từ số 373 - 405 và các hẻm nhánh; hẻm 373 Lý Thường Kiệt (bên số chẵn); đường Thành Mỹ (số lẻ) từ số 1 - 81 và các hẻm nhánh.

Lịch cúp nước 7 phường ở TP.HCM từ tối 8.5 đến ngày 11.5

Phường Bảy Hiền

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Bảy Hiền.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 8.5 đến 5 giờ, ngày 9.5.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lạc Long Quân (số lẻ) từ số 675 - 817 và các hẻm nhánh; đường Ni Sư Huỳnh Liên từ Lạc Long Quân đến số 168 và các hẻm nhánh.

Phường Thủ Đức, Hiệp Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Thủ Đức và Hiệp Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ 30, ngày 8.5 đến 5 giờ, ngày 9.5.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 12, 21, 22, 23, 34, 35, 36, 37, 38, 48, 49, phường Thủ Đức; khu phố: 65, 70, 78, phường Hiệp Bình.

Phường Bình Hưng Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Thời gian cúp nước từ 14 – 16 giờ, ngày 11.5.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến hẻm 18 đường số 12 và các hẻm nhánh thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa.