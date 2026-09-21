Cúp nước ở phường Tân Phú

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Phú.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 23.9 đến 5 giờ, ngày 24.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Kênh Tân Hóa, từ đường Lũy Bán Bích đến Hòa Bình, từ đường Hòa Bình đến Kênh Tân Hóa và các hẻm nhánh.

Xã Nhà Bè

Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè thông báo cúp nước tại khu vực xã Nhà Bè.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ đến 5 giờ, các ngày 21 – 25.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lê Văn Lương (từ cầu Rạch Đĩa đến cầu Long Kiểng); đường Đào Sư Tích (từ đường Lê Văn Lương đến cầu Phước Lộc 1).

Xã Hiệp Phước

Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè thông báo cúp nước tại khu vực xã Hiệp Phước.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ đến 5 giờ, các ngày 21 – 25.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lê Văn Lương (từ cầu Long Kiểng đến cầu Rạch Tôm); đường Đào Sư Tích (từ cầu Phước Lộc 1 đến cuối đường); đường Nguyễn Bình (từ đường Lê Văn Lương đến đường Đào Sư Tích).

Lịch cúp nước 6 phường, xã ở TP.HCM từ tối nay 21.9 ẢNH: TN

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 9 – 11 giờ 30, ngày 22.9.

Khu vực cúp nước gồm: tỉnh lộ 10 (số chẵn, từ hẻm 588 đến đường Bình Trị Đông); đường Bình Trị Đông (số chẵn, từ tỉnh lộ 10 đến 94 Bình Trị Đông); đường Trương Phước Phan (từ tỉnh lộ 10 đến Chiến Lược); đường Chiến Lược (số lẻ, từ số 103 đến ngã tư Bình Trị Đông - Chiến Lược); đường Liên khu 16-18; các hẻm 792, 634, 588, 542 Tỉnh ộ 10 và các hẻm nhánh.

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 9 – 13 giờ, ngày 22.9; từ 22 giờ, ngày 22.9 đến 5 giờ, ngày 23.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hồ Học Lãm (khu vực mặt tiền số chẵn từ đường Kinh Dương Vương đến Võ Văn Kiệt); các đường trong khu dân cư Nam Hùng Vương – Bắc Trần Văn Kiểu; đường số 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A trong khu dân cư Nam Long; đường Võ Văn Kiệt (từ đường An Dương Vương đến cầu Nước Lên – bên phải).

Phường Phú Định

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Định.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 22.9 đến 5 giờ, ngày 24.9.

Khu vực cúp nước gồm: đường Bùi Huy Bích (từ đường Tuy Lý Vương đến Bến Bình Đông); đường Tuy Lý Vương số chẵn (từ đường Bùi Huy Bích đến Nguyễn Văn Của); đường Tùng Thiện Vương số chẵn (từ đường Nguyễn Văn Của đến Xóm Củi); đường Bến Bình Đông (từ đường Bùi Huy Bích đến Xóm Củi); đường Nguyễn Chế Nghĩa (từ đường Tuy Lý Vương đến Bến Bình Đông); đường Mạc Vân (từ đường Tuy Lý Vương đến Bến Bình Đông).

Đường Xóm Củi (từ đường Tùng Thiện Vương đến Bến Bình Đông); đường Cao Xuân Dục (từ đường Tùng Thiện Vương đến Đinh Hòa); đường Cần Guộc (từ đường Đinh Hòa đến Xóm Củi); đường Nguyễn Văn Của, Trần Nguyên Hãn, Lương Ngọc Quyến, Đinh Hòa.