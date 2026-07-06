Cúp nước ở phường Tân Định

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 8.7 đến 5 giờ, ngày 9.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường Tân Định.

Phường Trung Mỹ Tây

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Trung Mỹ Tây.

Thời gian cúp nước từ 8 giờ 30 – 11 giờ 30; 13 – 16 giờ, ngày 9.7.

Khu vực cúp nước gồm: một phần phường Trung Mỹ Tây.

Phường Đông Hưng Thuận

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Đông Hưng Thuận.

Thời gian cúp nước từ 8 giờ 30 – 11 giờ 30; 13 – 16 giờ, ngày 7.7.

Khu vực cúp nước gồm: một phần phường Đông Hưng Thuận.

Lịch cúp nước 7 phường ở TP.HCM từ tối nay 6.7

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 6.7 đến 5 giờ, ngày 7.7; từ 22 giờ, ngày 7.7 đến 5 giờ, ngày 8.7.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 588, 634 đường Tỉnh Lộ 10 và các hẻm nhánh.

Phường Tân Sơn Nhất

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhất.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 6.7 đến 5 giờ, ngày 7.7.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Đình Khơi, Hoàng Việt, Út Tịch, Lê Bình và các hẻm nhánh; đường Cách Mạng Tháng Tám từ Hoàng Văn Thụ đến số 624 Phạm Văn Hai, Hoàng Sa và các hẻm nhánh.

Phường Tân Sơn Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 6.7 đến 5 giờ, ngày 7.7.

Khu vực cúp nước gồm: đường Trường Sa, từ đường Út Tịch đến Phạm Văn Hai; đường Phạm Văn Hai, Nguyễn Bặc và các hẻm nhánh.

Phường Bảy Hiền

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Bảy Hiền.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 8.7 đến 5 giờ, ngày 9.7.

Khu vực cúp nước gồm: đường Âu Cơ (số chẵn) từ số 288 đến 290 và các hẻm nhánh; đường Trần Văn Quang, Gò Cẩm Đệm, Lạc Long Quân (số lẻ) và các hẻm nhánh.