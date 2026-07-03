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Đời sống Cộng đồng

Lịch cúp nước 20 phường ở TP.HCM từ tối nay 3.7

Phạm Hữu
Phạm Hữu
Từ tối nay 3.7 đến hết ngày 6.7, 20 phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước sạch.

Cúp nước ở phường Bình Quới

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Quới.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 3.7 đến 5 giờ, ngày 4.7; 22 giờ, ngày 4.7 đến 5 giờ, ngày 5.7.

Khu vực cúp nước gồm: từ đầu đường Thanh Đa đến số 27 lô E; hẻm 2, 2C, 82 đường Bình Quới; lô A, B, C, D, E, F, G, H, L, P, U cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới.

Phường Trung Mỹ Tây

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Trung Mỹ Tây.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 3.7 đến 5 giờ, ngày 4.7; 22 giờ, ngày 4.7 đến 5 giờ, ngày 5.7; 22 giờ, ngày 5.7 đến 5 giờ, ngày 6.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường Trung Mỹ Tây.

Phường An Hội Đông

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường An Hội Đông.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 3.7 đến 4 giờ, ngày 4.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Hội Đông.

Phường An Hội Tây, Đông Hưng Thuận

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường An Hội Tây, Đông Hưng Thuận.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 3.7 đến 4 giờ, ngày 4.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Hội Tây, Đông Hưng Thuận.

Phường Tân Thới Hiệp, Thới An, Thông Tây Hội

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Thới Hiệp, Thới An, Thông Tây Hội.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 3.7 đến 4 giờ, ngày 4.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường Tân Thới Hiệp, Thới An, Thông Tây Hội.

Lịch cúp nước 20 phường ở TP.HCM từ tối nay 3.7 - Ảnh 1.

Lịch cúp nước 20 phường ở TP.HCM từ tối nay 3.7

Phường Bình Phú, Phú Lâm, Bình Tây, Bình Tiên

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Phú, Phú Lâm, Bình Tây, Bình Tiên.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 3.7 đến 4 giờ, ngày 4.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường Bình Phú, Phú Lâm, Bình Tây, Bình Tiên

Phường Bình Đông, Phú Định, Chánh Hưng, An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Đông, Phú Định, Chánh Hưng, An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 3.7 đến 4 giờ, ngày 4.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường Bình Đông, Phú Định, Chánh Hưng, An Lạc.

Phường Bình Trị Đông, Tân Tạo, Bình Hưng Hòa, Bình Tân

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông, Tân Tạo, Bình Hưng Hòa, Bình Tân.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 3.7 đến 4 giờ, ngày 4.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường Bình Trị Đông, Tân Tạo, Bình Hưng Hòa, Bình Tân.

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Từ tối nay 29.6 đến hết ngày 2.7, 9 phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước sạch.

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