Cúp nước ở phường Tân Thới Hiệp

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Thới Hiệp.

Thời gian cúp nước từ 8 giờ 30 - 11 giờ 30; 13 giờ 30 - 16 giờ 30, ngày 1.7.

Khu vực cúp nước gồm: một phần phường Tân Thới Hiệp.

Phường Đông Hưng Thuận

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Đông Hưng Thuận.

Thời gian cúp nước từ 8 giờ 30 - 11 giờ 30; 13 giờ 30 - 16 giờ 30, ngày 30.6.

Khu vực cúp nước gồm: Đông Hưng Thuận.

Phường Thới An

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Thới An.

Thời gian cúp nước từ 8 giờ 30 - 11 giờ 30; 13 giờ 30 - 16 giờ 30, ngày 2.7.

Khu vực cúp nước gồm: phường Thới An.

Lịch cúp nước 9 phường ở TP.HCM từ tối nay 29.6

Phường Bình Lợi Trung

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Lợi Trung.

Thời gian cúp nước từ 10 – 13 giờ, ngày 30.6.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ các hẻm 336, 346/38, 348 đường Phan Văn Trị; mặt tiền và các hẻm từ nhà số 407/23 đến nhà số 407/41 đường Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung.

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 9 – 16 giờ, ngày 30.6.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 268, 286, 310, 320, 322, 330, 338 đường Chiến Lược và các hẻm nhánh.

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 9 giờ 30 – 11 giờ, ngày 30.6; 0 giờ 30 – 4 giờ, ngày 1.7.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường số 7 (đoạn từ đường Tên Lửa đến đường Vành Đai Trong); tuyến đường Tên Lửa (đoạn từ đường số 7 đến đường Đỗ Năng Tế); tuyến đường Vành Đai Trong (đoạn từ đường số 7 đến đường Đỗ Năng Tế); tuyến đường Đỗ Năng Tế (đoạn từ đường Tên Lửa đến đường số 16); các tuyến đường số 1, 1A, 5, 17, 17A (đoạn từ đường Tên Lửa đến đường Vành Đai Trong).

Phường Tân Sơn Nhì

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhì.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30 ngày 29.6 đến 5 giờ, ngày 30.6.

Khu vực cúp nước gồm: đường Trương Vĩnh Ký (số chẵn), Tân Sơn Nhì (số lẻ), Diệp Minh Châu, Trần Tấn, Âu Cơ (số lẻ) từ đường Trần Tấn đến Lũy Bán Bích; đường Lũy Bán Bích (số lẻ), Trần Hưng Đạo, Nguyễn Xuân Khoát, Tự Quyết, Dân Tộc, Đoàn Kết, Tự Do, Nguyễn Thế Truyện, Trương Văn Lĩnh; đường Phan Chu Trinh, Dân Tộc, Hồ Ngọc Cẩn, Ngô Quyền, Nguyễn Hậu, Nguyễn Bá Tòng, Vạn Hạnh, Nguyễn Thái Học và các hẻm nhánh.

Phường Bảy Hiền

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Bảy Hiền.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30 ngày 30.6 đến 5 giờ, ngày 1.7.

Khu vực cúp nước gồm: đường Bàu Cát (số lẻ) từ đường Đồng Đen đến Trần Mai Ninh; đường Đồng Đen (số lẻ) từ đường Trường Chinh đến Bàu Cát, và các hẻm nhánh; đường Trần Mai Ninh, Trung Lang, Lê Lai, Hà Bá Tường, Bàu Cát 1, Bàu Cát 2, Bàu Cát 3 và các hẻm nhánh.

Phường Phú Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30 ngày 1.7 đến 5 giờ, ngày 2.7.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hòa Bình (số lẻ) từ đường Tô Hiệu đến Lũy Bán Bích; đường Lũy Bán Bích (số lẻ) từ đường Hòa Bình đến số 157; đường Tô Hiệu (số chẵn) từ đường Lý Thánh Tông đến Hòa Bình, đường Nguyễn Văn Vịnh, Hoàng Xuân Hoành và các hẻm nhánh.