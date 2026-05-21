Cúp nước ở phường Thới An

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Thới An.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 21.5 đến 5 giờ, ngày 22.5.

Khu vực cúp nước gồm: phường Thới An.

Phường An Phú Đông

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường An Phú Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 21.5 đến 5 giờ, ngày 22.5.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Phú Đông.

Phường Trung Mỹ Tây

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Trung Mỹ Tây.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 21.5 đến 5 giờ, ngày 22.5.

Khu vực cúp nước gồm: phường Trung Mỹ Tây.

Phường Gò Vấp

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Gò Vấp.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 21.5 đến 5 giờ, ngày 22.5.

Khu vực cúp nước gồm: phường Gò Vấp.

Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối 21.5 đến cuối tuần

Phường Bình Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 22.5 đến 5 giờ, ngày 23.5.

Khu vực cúp nước gồm: đường Trịnh Quang Nghị (từ cầu Ba Tơ đến đường Nguyễn Văn Linh).

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 22.5 đến 4 giờ, ngày 23.5.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tỉnh Lộ 10 (số chẵn, từ đường Bình Trị Đông đến An Dương Vương); đường Bình Trị Đông (số chẵn, từ số 2 đến 98); đường An Dương Vương (số lẻ, từ đường Tân Hòa Đông đến Tỉnh Lộ 10); đường Liên khu 16 - 18; đường Trương Phước Phan (từ Tỉnh Lộ 10 đến đường Chiến Lược) và các hẻm nhánh thuộc các tuyến đường trên.

Phường Bình Hưng Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 21.5 đến 5 giờ, ngày 22.5.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường số 1, 18; đường Phạm Đăng Giảng; đường Lê Trọng Tấn; đường Lê Đức Anh (từ đường số 18 đến nhà số 497 đường Lê Đức Anh); các tuyến đường khu dân cư Tân Bình mở rộng thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Phường Phú Định

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Định.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, 30 ngày 21.5 đến 5 giờ, ngày 22.5.

Khu vực cúp nước gồm: đường Mễ Cốc (từ cầu Vĩnh Mậu đến cuối đường); đường Nguyễn Sĩ Cố, Bình Đức, Lưu Hữu Phước, Mai Hắc Đế, Rạch Cát, Lê Thành Phương và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên.