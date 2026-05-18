Cúp nước ở phường An Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 19.5 đến 5 giờ, ngày 20.5.

Khu vực cúp nước gồm: đường Trần Tuấn Khải, Bùi Hữu Nghĩa, Bạch Vân, Nghĩa Thục, An Bình (dãy số chẵn từ đường Trần Hưng Đạo đến Võ Văn Kiệt), Nhiêu Tâm, Đào Tấn, Trần Hưng Đạo (dãy số lẻ từ đường Nhiêu Tâm đến An Bình).

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 9 giờ 30 – 11 giờ 30, ngày 20.5; từ 0 giờ 30 – 4 giờ 30, ngày 21.5.

Khu vực cúp nước gồm: đường số 7 (đoạn từ đường Tên Lửa đến đường Vành Đai Trong); đường Tên Lửa (đoạn từ đường số 7 đến đường Đỗ Năng Tế); đường Vành Đai Trong (đoạn từ đường số 7 đến đường Đỗ Năng Tế); đường Đỗ Năng Tế (đoạn từ đường Tên Lửa đến đường số 16); các tuyến đường số 1, IA, 5, 17, 17A (đoạn từ đường Tên Lửa đến đường Vành Đai Trong).

Phường Tân Thới Hiệp

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Thới Hiệp.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 18.5 đến 5 giờ, ngày 19.5; từ 22 giờ, ngày 21.5 đến 5 giờ, ngày 22.5

Khu vực cúp nước gồm: phường Tân Thới Hiệp.

Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 22.5

Phường Bình Lợi Trung

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Lợi Trung.

Thời gian cúp nước từ 0 – 5 giờ, ngày 19.5.

Khu vực cúp nước gồm: một phần phường Bình Lợi Trung.

Phường Gia Định

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Gia Định.

Thời gian cúp nước từ 0 – 5 giờ, ngày 19.5.

Khu vực cúp nước gồm: một phần phường Gia Định.

Phường Bình Thạnh, Hạnh Thông

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Thạnh, Hạnh Thông.

Thời gian cúp nước từ 0 – 5 giờ, ngày 19.5.

Khu vực cúp nước gồm: phường Bình Thạnh, Hạnh Thông.

Phường Phú Định

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Định.

Thời gian cúp nước từ 9 – 11 giờ, ngày 19.5.

Khu vực cúp nước gồm: đường Mễ Cốc (từ nhà số 5 đến cầu Kênh Ngang số 3); đường Lưu Hữu Phước (từ số nhà 243 - 260); đường Nguyễn Sĩ Cố và các hẻm nhánh của tuyến đường trên.