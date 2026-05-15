Lịch cúp nước 6 phường ở TP.HCM từ tối nay 15.5 đến cuối tuần

Cúp nước ở phường Phú Thuận

Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Thuận.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.5 đến 5 giờ, ngày 17.5.

Khu vực cúp nước gồm: phường Phú Thuận.

Phường Hiệp Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Hiệp Bình.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 15.5 đến 5 giờ, ngày 16.5.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 36, 37, 38, 65, 70, 78.

Phường Thủ Đức

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Thủ Đức.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 15.5 đến 5 giờ, ngày 16.5.

Khu vực cúp nước gồm: phường Thủ Đức.

Lịch cúp nước 6 phường ở TP.HCM từ tối 15.5 đến cuối tuần

Phường Bình Thới

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Thới.

Thời gian cúp nước từ 0 – 4 giờ, ngày 16.5.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hàn Hải Nguyên, Xóm Đất (đoạn từ đường Thái Phiên đến Minh Phụng); đường Minh Phụng (đoạn từ đường Hàn Hải Nguyên đến Bình Thới); đường Bình Thới, Đội Cung (đoạn từ đường Lãnh Binh Thăng đến Minh Phụng); đường Lãnh Binh Thăng (đoạn từ đường Đội Cung đến Bình Thới); đường Thái Phiên (đoạn từ đường Hàn Hải Nguyên đến Đội Cung) và hẻm liên quan.

Phường Bình Hưng Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 15.5 đến 5 giờ, ngày 16.5.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Số 2, 3, 4, 5, 8, 10,11, 12, 13, 15, 16; đường Tân Kỳ Tân Quý (từ hẻm 540 đến Kênh Nước Đen); đường 26 Tháng 3 (bên dãy số lẻ); đường Hương Lộ 3; đường Kênh Nước Đen (từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến Kênh Tham Lương); đường thuộc khu nhà ở Đất Việt; các tuyến hẻm đường Phạm Đăng Giảng (dãy số lẻ từ quốc lộ 1A đến Lê Trọng Tấn) và các hẻm nhánh của các tuyến hẻm trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Phường Bình Tân

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tân.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 15.5 đến 5 giờ, ngày 16.5.

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường số 4; đường Liên Khu 4 – 5; tuyến hẻm 12, 144 đường số 8; đường Bình Thành (từ Liên Khu 4 – 5 đến đường số 2) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Tân.