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    Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối nay 16.10

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Từ tối nay 16.10 đến hết ngày 18.10, 8 phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước sạch.

    Cúp nước ở phường An Lạc

    Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

    Thời gian cúp nước từ 1 - 5 giờ, ngày 17.10.

    Khu vực cúp nước gồm: đường số 7 (từ đường An Dương Vương đến đường Vành Đai Trong); đường số 1 (từ đường An Dương Vương đến đường Vành Đai Trong); các tuyến đường số 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A, 3B, 3C, 4, 4A, 4B, 5, 5B, 7B, 6, 6A, 8, 10, 12, 14, 16 và các tuyến đường hẻm thuộc các tuyến đường trên.

    Phường Tân Tạo

    Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Tạo.

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.10 đến 5 giờ, ngày 17.10.

    Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Bờ Sông và các hẻm nhánh.

    Phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định

    Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định.

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ 30 – 23 giờ 30, ngày 16.10.

    Khu vực cúp nước gồm: dãy số lẻ đường Cao Xuân Dục (từ đường Tùng Thiện Vương đến Nguyễn Duy); đường Nguyễn Duy (từ đường Cao Xuân Dục đến Phong Phú); đường Phong Phú; đường Phạm Thế Hiển (từ cầu Bà Tàng đến cầu Chánh Hưng); dãy số chẵn đường Bùi Minh Trực (từ đường Bông Sao đến cuối đường); quốc lộ 50 (từ đường Phạm Thế Hiển đến Bùi Minh Trực); đường Bông Sao (từ đường Phạm Thế Hiển đến Bùi Minh Trực); đường Dương Bạch Mai, Dương Quang Đông; dãy số chẵn đường Chánh Hưng (từ đường Phạm Thế Hiển đến Tạ Quang Bửu).

    Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối nay 16.10 - Ảnh 1.

    Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối nay 16.10

    ẢNH: TN

    Phường Nhiêu Lộc, Phú Nhuận

    Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Nhiêu Lộc, Phú Nhuận.

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 17.10 đến 5 giờ, ngày 18.10.

    Khu vực cúp nước gồm: một phần phường Nhiêu Lộc, Phú Nhuận.

    Phường Thạnh Mỹ Tây

    Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Thạnh Mỹ Tây.

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.10 đến 5 giờ, ngày 17.10.

    Khu vực cúp nước gồm: hẻm 224 đường Ung Văn Khiêm.

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