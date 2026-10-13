Cúp nước ở phường An Hội Tây

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường An Hội Tây.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 15.10 đến 5 giờ, ngày 16.10.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Hội Tây.

Phường Đức Nhuận

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Đức Nhuận.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 13.10 đến 5 giờ, ngày 14.10.

Khu vực cúp nước gồm: mặt tiền số chẵn và các hẻm đường Nguyễn Thượng Hiền; mặt tiền và các hẻm từ số 40 - 98 đường Phan Đăng Lưu; mặt tiền và các hẻm từ số 1 - 25B đường Nguyễn Văn Đậu; mặt tiền và các hẻm từ số 2 - 120 đường Thích Quảng Đức.

Thời gian cúp nước từ 0 – 5 giờ, ngày 14.10.

Khu vực cúp nước gồm: từ số 146 - 338 và các hẻm đường Nguyễn Thượng Hiền; từ số 2 - 120 và các hẻm đường Thích Quảng Đức; từ số 40 - 98 và các hẻm đường Phan Đăng Lưu, từ số 1 - 25B và các hẻm đường Nguyễn Văn Đậu; từ số 211 - 249B và các hẻm; từ số 290 - 336 và các hẻm đường Hoàng Hoa Thám.

Lịch cúp nước 10 phường ở TP.HCM từ tối nay 13.10 ẢNH: T.N

Phường Gia Định

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Gia Định.

Thời gian cúp nước từ 0 – 5 giờ, ngày 14.10.

Khu vực cúp nước gồm: từ số 2 - 196A và các hẻm đường Nguyễn Văn Đậu; đường Hoàng Hoa Thám; từ đường Nguyễn Văn Đậu đến đường Phan Đăng Lưu và các hẻm; từ số 16 - 38 và các hẻm đường Phan Đăng Lưu; toàn bộ trục đường Lê Trực; toàn bộ trục đường Lam Sơn, toàn bộ trục đường Nguyễn Huy Tưởng và các hẻm.

Phường Bình Lợi Trung

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Lợi Trung.

Thời gian cúp nước từ 0 – 5 giờ, ngày 14.10.

Khu vực cúp nước gồm: từ số 29 - 167 và các hẻm đường Nguyễn Văn Đậu; đường Hoàng Hoa Thám, từ đường Nguyễn Văn Đậu đến đường Nguyễn Thượng Hiền và các hẻm; từ số 267 - 89 đường Nguyễn Thượng Hiền và các hẻm.

Phường Hạnh Thông

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Hạnh Thông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 13.10 đến 5 giờ, ngày 14.10.

Khu vực cúp nước gồm: mặt tiền và các hẻm từ số 290 - 324 đường Hoàng Hoa Thám.

Phường Thới An

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Thới An.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 15.10 đến 5 giờ, ngày 16.10.

Khu vực cúp nước gồm: phường Thới An.

Phường An Hội Đông

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường An Hội Đông.

Thời gian cúp nước từ 14 – 15 giờ 30, ngày 16.10.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Hội Đông.

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 13.10 đến 3 giờ, ngày 14.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Kinh Dương Vương (từ số 642 – 738 đường Kinh Dương Vương); đường Lê Đức Anh (từ số 1301 đường Lê Đức Anh đến cầu An Lập); đường Hồ Ngọc Lãm (từ đường Kinh Dương Vương đến cầu Bà Tiếng); hẻm 532, 574, 674, 688 đường Kinh Dương Vương và các hẻm nhánh.

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 14.10 đến 5 giờ, ngày 15.10.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 542 Tỉnh lộ 10 và các hẻm nhánh.

Phường Bình Hưng Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 14.10 đến 5 giờ, ngày 15.10.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 37 đường 26 Tháng 3; đường Bình Long (từ đường 26 Tháng 3 đến đường Tân Kỳ Tân Quý) và các đường, hẻm nhánh.