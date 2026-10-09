Lịch cúp nước các phường, xã ở TP.HCM từ tối 10.10

Tổng công ty cấp nước Sài Gòn thông báo sẽ tiến hành bảo trì, bảo dưỡng định kỳ Nhà máy nước Tân Hiệp kết hợp công tác khắc phục sự cố rò rỉ trên mạng lưới cấp nước nhằm đảm bảo các thiết bị vận hành ổn định, liên tục, an toàn. Trong thời gian này sẽ dẫn đến tình trạng nước yếu và cúp nước tại một số khu vực.

Cụ thể thời gian và khu vực ảnh hưởng như sau: dự kiến từ 21 giờ, ngày 10.10 (thứ bảy) đến 5 giờ, ngày 11.10 (chủ nhật).

Các khu vực bị ảnh hưởng gồm:

Khu vực Công ty cấp nước Chợ Lớn có nước yếu ở phường Bình Tân, Tân Tạo, An Lạc, Phú Lâm, Bình Phú, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Phú Định, Bình Đông, Bình Tây, Chánh Hưng.

Một số khu vực lân cận tuyến ống D1500 đường Bình Long – Phan Anh có thể sẽ xảy ra tình trạng cúp nước cục bộ ở phường Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa.

Khu vực Công ty cấp nước Trung An có nước yếu ở phường Tân Thới Hiệp, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Thới An, An Hội Tây, An Hội Đông, Thông Tây Hội.

Nhiều phường, xã ở TP.HCM sẽ cúp nước từ tối 10.10 ẢNH: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN

Khu vực Công ty cấp nước Tân Hòa có nước yếu ở phường Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Tân Sơn, Tân Bình, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thạnh.

Một số khu vực lân cận tuyến ống D1500 đường Tây Thạnh – Lê Trọng Tấn – Bờ Bao Tân Thắng – Tân Kỳ Tân Quý – Tân Quý – Tân Hương có thể sẽ xảy ra tình trạng cúp nước cục bộ ở phường Phú Thọ Hòa, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thạnh.

Khu vực Xí nghiệp cấp nước sinh hoạt Nông thôn sẽ cúp nước ở xã Tân Nhựt, Bình Chánh.

Nước yếu ở xã Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc, xã Bình Lợi, xã Bình Hưng, xã Hưng Long.

Khu vực Công ty nước ngầm Sài Gòn có nước yếu ở xã Hóc Môn, Đông Thạnh, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn.

Do điều kiện đặc thù của vùng cung cấp nước nên thời gian phục hồi nước trên mạng lưới cấp nước tại một số nơi xa nguồn sẽ chậm hơn so với mốc thời gian chính nêu trên.

Tổng công ty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều tiết mạng lưới cấp nước nhằm hạn chế tối đa các khu vực bị gián đoạn cung cấp nước, đồng thời tăng cường hoạt động tiếp nước bằng xe bồn đến các vị trí trọng yếu. Việc cấp nước bằng xe bồn được thực hiện liên tục trong thời gian thực hiện công tác trên.