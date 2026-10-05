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    Đời sốngCộng đồng

    Lịch cúp nước 9 phường ở TP.HCM từ tối nay 5.10

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Từ tối nay 5.10 đến hết ngày 8.10, 9 phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước sạch.

    Cúp nước ở phường Phú Định

    Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Định.

    Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 7.10 đến 3 giờ 30, ngày 8.10.

    Khu vực cúp nước gồm: đường Mễ Cốc (từ cầu Vĩnh Mậu đến cuối đường); đường Lưu Hữu Phước (từ số nhà 243 đến số nhà 260); đường Lưu Hữu Phước (từ Bình Đức đến cuối đường); đường Nguyễn Sĩ Cố, Bình Đức, Mai Hắc Đế, Lê Thành Phương, Rạch Cát và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên.

    Phường An Hội Đông

    Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường An Hội Đông.

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.10 đến 5 giờ, ngày 8.10.

    Khu vực cúp nước gồm: một phần phường An Hội Đông.

    Phường Hạnh Thông

    Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Hạnh Thông.

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.10 đến 5 giờ, ngày 8.10.

    Khu vực cúp nước gồm: một phần phường Hạnh Thông.

    Lịch cúp nước 9 phường ở TP.HCM từ tối nay 5.10 - Ảnh 1.

    Lịch cúp nước 9 phường ở TP.HCM từ tối nay 5.10

    ẢNH: T.N

    Phường Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền

    Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền.

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 5.10 đến 5 giờ, ngày 6.10.

    Khu vực cúp nước gồm: khu vực Bệnh viện Thống Nhất và các phường Tân Sơn Nhất, Tân Hòa và Bảy Hiền.

    Phường Tân Tạo

    Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Tạo.

    Thời gian cúp nước từ 10 – 15 giờ, ngày 6.10.

    Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường quốc lộ 1A (từ số 1054 đến số 1114); hẻm 1114 quốc lộ 1A và các hẻm nhánh.

    Phường Bình Trị Đông

    Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 6.10 đến 5 giờ, ngày 7.10.

    Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Phan Anh (từ ngã tư Bốn Xã đến số 225 đường Phan Anh); Hương lộ 2 (số lẻ, từ ngã tư Bốn Xã đến đường Tân Hòa Đông); đường Đình Nghi Xuân và các đường, hẻm nhánh.

    Phường Bình Tây

    Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tây.

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.10 đến 2 giờ, ngày 8.10.

    Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường Minh Phụng (số lẻ) từ đường Hồng Bàng – Hậu Giang; đường Hậu Giang (số chẵn) từ đường Minh Phụng - Lò Gốm; đường Bến Phú Lâm (2 bên) từ đường Minh Phụng – Kênh Lò Gốm; đường Lê Quang Sung (2 bên) từ đường Minh Phụng – Kênh Lò Gốm; đường Hoàng Lê Kha (2 bên) từ đường Hồng Bàng – Bến Phú Lâm; đường Lò Gốm (từ cầu Ông Buông - cầu Hậu Giang; đường Bà Ký, Nguyễn Phạm Tuân, Nguyễn Đình Chi và các đường, hẻm nhánh.

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