Cúp nước ở phường Gia Định

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Gia Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 28.9 đến 5 giờ, ngày 29.9; từ 22 giờ, ngày 29.9 đến 5 giờ, ngày 30.9.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ hẻm 27 đường Lê Trực, toàn bộ hẻm 80 đường Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định.

Phường Phú Nhuận

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Nhuận.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 29.9 đến 5 giờ, ngày 30.9; từ 22 giờ, ngày 30.9 đến 5 giờ, ngày 1.10.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 68 đường Lê Văn Sỹ; hẻm 142, 186, 202, 347, 447 đường Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận.

Lịch cúp nước 5 phường ở TP.HCM từ tối nay 28.9 ẢNH: TN

Phường Phú Định

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Định.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 28.9 đến 4 giờ, ngày 29.9

Khu vực cúp nước gồm: đường An Dương Vương (số chẵn) từ hẻm 172 đến hẻm 182; đường Trương Đình Hội (số chẵn) từ đường An Dương Vương đến Phú Định; đường Hoàng Ngân (từ đường An Dương Vương đến cầu 41); đường Phạm Đức Sơn (từ đường Hoàng Ngân đến số nhà 220); hẻm 172 đường An Dương Vương (từ đầu hẻm đến cuối hẻm) và các hẻm nhánh.

Phường Tân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 30.9 đến 5 giờ, ngày 1.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Cách Mạng Tháng 8, Bành Văn Trân, Sao Mai và các hẻm nhánh; Bệnh viện Thống Nhất (mặt bên đường Cách Mạng Tháng 8).

Phường Tân Sơn Nhất

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhất.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 29.9 đến 5 giờ, ngày 30.9

Khu vực cúp nước gồm: đường Cách Mạng Tháng 8, từ đường Phạm Văn Hai đến số 624; đường Phạm Văn Hai, từ đường Cách Mạng Tháng 8 đến Hoàng Sa; đường Hoàng Sa, từ đường Phạm Văn Hai đến cầu số 4 và các hẻm nhánh.