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    Đời sốngCộng đồng

    Lịch cúp nước các phường ở TP.HCM từ tối 26.9

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn thông báo về việc thu hồi thiết bị cấp nước tại tuyến ống DN1050 đườngVõ Thị Sáu, công trường Dân Chủ và phường Xuân Hòa để phục vụ công tác thi công, xây dựng metro số 2 nên sẽ cúp nước ở nhiều khu vực tại TP.HCM.

    Theo đó, thời gian dự kiến thực hiện bắt đầu từ 22 giờ, ngày 26.9 đến 6 giờ, ngày 27.9. Do đó, trong thời gian thực hiện công tác trên sẽ dẫn đến tình trạng nước yếu và cúp nước tại một số khu vực.

    Các khu vực cúp nước gồm: một phần phường Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc.

    Phường Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng, một phần phường Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng.

    Nước yếu tại phường Phú Nhuận.

    Lịch cúp nước nhiều phường ở TP.HCM từ tối 26.9 - Ảnh 1.

    Lịch cúp nước nhiều phường ở TP.HCM từ tối 26.9

    ẢNH: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN

    Khu vực quản lý thuộc Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức do phải giảm bơm nhà máy nước Thủ Đức nên sẽ xảy ra tình trạng nước yếu ở các khu vực đường Lê Văn Việt, Đại học Quốc gia TP.HCM, Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 và đường Nguyễn Xiển – Nguyễn Duy Trinh.

    Nước yếu ở các phường Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Long Bình.

    Do điều kiện đặc thù của vùng cung cấp nước nên thời gian phục hồi nước trên mạng lưới cấp nước tại một số nơi xa nguồn sẽ chậm hơn so với mốc thời gian chính nêu trên.

    Tổng công ty cấp nước Sài Gòn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều tiết mạng lưới cấp nước nhằm hạn chế tối đa các khu vực bị cúp nước, đồng thời tăng cường hoạt động tiếp nước bằng xe bồn đến các vị trí trọng yếu (việc cấp nước bằng xe bồn được thực hiện liên tục trong thời gian ngưng nước để thực công tác trên).

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