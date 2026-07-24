Nhà siêu nhỏ xuất hiện sau giải tỏa rạch Xuyên Tâm: Có căn chỉ đủ một người nằm

Những ngày này, hàng loạt hộ dân có nhà nằm trong dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đã tháo dỡ, bàn giao mặt bằng. Ở khu vực hẻm 146 đường Vũ Tùng, 153 đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP.HCM có nhiều căn nhà bị thu hồi đất với diện tích lớn, chỉ còn lại vài mét vuông, tạo thành những căn nhà méo mó và siêu nhỏ. Hiện tại, người dân đã và đang xây dựng lại nhà trên phần đất còn lại.

Anh Lý Hoàng nhà ở hẻm 146 đường Vũ Tùng, phường Gia Định cho biết, trước kia, nhà anh có chiều ngang 4 m, dài lên tới 18 m. Sau khi giải phóng mặt bằng, diện tích nhà teo tóp rất nhiều. Bây giờ, căn nhà của anh Lý Hoàng chỉ còn lại vỏn vẹn khoảng 1,2 m2, bề ngang khoảng 0,5 m. Diện tích còn lại thực chất chỉ vừa đúng cái nhà vệ sinh và lối cầu thang bắt chéo lên gác.

Sau khi giải phóng mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm, những căn nhà "siêu nhỏ" xuất hiện ẢNH: PHẠM HỮU

Trong những căn nhà "siêu nhỏ" đó có nhà anh Lý Hoàng ở hẻm 146 với diện tích còn lại 1,2 mét vuông ẢNH: PHẠM HỮU

Những vật dụng trong nhà của anh phải treo trên cửa, vách để tận dụng diện tích ẢNH: PHẠM HỮU

Anh Hoàng cho biết diện tích nhà rất chật, chỉ đủ một người nằm nhưng cũng khó duỗi thẳng chân ẢNH: PHẠM HỮU

Căn nhà anh Hoàng nổi bật vì nhỏ nhất trong các dãy nhà sau giải tỏa ẢNH: PHẠM HỮU

Vì nhà quá hẹp, mọi sinh hoạt đều trở nên vô cùng khó khăn. Chỗ ngủ của anh chỉ đủ cho một người nằm, và phải nằm dọc theo chiều dài. Với việc nấu nướng, ăn uống cũng được tối giản hết mức. Anh cất chiếc nồi cơm điện nhỏ và bếp gas trên gác, khi nào nấu cơm sẽ đem xuống đất. Nấu xong, mọi thứ phải được thu dọn, gói ghém thật gọn gàng để lấy chỗ đi lại hoặc treo hết lên vách. Còn các vật dụng, quần áo anh dùng móc và treo tất cả lên vách và cửa chính.

Do không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình anh Hoàng được bồi thường 900 triệu đồng. Gia đình anh Hoàng có 7 người, gồm ba mẹ, ba anh em và hai đứa cháu nhưng trong điều kiện chật chội này, không thể bám trụ lại được nên đã chuyển về Tây Ninh để sinh sống, chỉ còn mỗi anh Hoàng ở lại. Sắp tới, 2 đứa cháu của anh cũng sẽ trở lại nhà để ở và tiếp tục đi học. Như vậy, căn nhà siêu mỏng này sắp tới sẽ có 3 người cùng trú ngụ.

Nhà ông Quang sau giải phóng mặt bằng còn lại chỉ khoảng 2,7 mét vuông ẢNH: PHẠM HỮU

Hiện tại, căn nhà được dựng tạm bằng tôn, chỉ để đồ đạc và gia đình phải dọn ra ở trọ ẢNH: PHẠM HỮU

Còn đối diện nhà anh Hoàng cũng có nhiều căn nhà với diện tích nhỏ sau khi đã giải phóng mặt bằng. Trong hẻm 377/14 có nhà ông Nguyễn Thanh Quang với diện tích rất nhỏ. Ông Quang cho biết, gia đình ông đã định cư, xây nhà ở từ năm 1988 với diện tích gần 90 m2. Tuy nhiên, sau khi trả mặt bằng, căn nhà ông chỉ còn lại khoảng 2,7 m2, theo hình tam giác. Hiện tại, ông Quang dựng tạm những tấm tôn, cửa sắt để giữ đất.

Do nhà quá nhỏ, có đến 4 nhân khẩu nhưng không gian quá chật hẹp nên cả gia đình ông Quang đang phải đi thuê trọ. Còn mảnh đất 2,7m2 ông chỉ dùng để chứa đồ đạc tạm thời. Dự định sắp tới, ông muốn xin phép chính quyền địa phương xây lại nhà tiền chế bằng sắt và làm một cái gác nhỏ phía trên để ngủ, còn tầng dưới dùng làm nhà vệ sinh và sinh hoạt, buôn bán cơ bản.

Theo UBND phường Gia Định, trên địa bàn có 869 trường hợp thuộc diện thu hồi đất để thực hiện dự án rạch Xuyên Tâm, gồm 606 trường hợp giải tỏa toàn phần và 263 trường hợp giải tỏa một phần.

Trong số các trường hợp giải tỏa một phần, có 214 trường hợp còn diện tích từ 9 m2 trở lên và 49 trường hợp còn dưới 9 m2. Trong 49 trường hợp này, 8 trường hợp là đất trống, không có công trình xây dựng, còn 41 trường hợp có nhà ở hoặc công trình hiện hữu, người dân vẫn đang sử dụng.

Một căn nhà khác cùng dãy nhà với anh Hoàng cũng thuộc dạng "siêu mỏng, siêu nhỏ" ẢNH: PHẠM HỮU

Căn nhà 1 tầng với lối cầu thang nằm giữa nhà ẢNH: PHẠM HỮU

Căn nhà "siêu nhỏ" thuộc hẻm 153 đường Điện Biên Phủ nằm trơ trọi giữa bộn bề bê tông ẢNH: PHẠM HỮU