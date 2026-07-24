Rạch Xuyên Tâm TP.HCM tăng tốc, một phần tuyến thông xe kỹ thuật trước 2.9

1 gói thầu rạch Xuyên Tâm đạt 75%, sắp thông xe kỹ thuật

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 23.7, ông Phan Nhật Linh, Trưởng ban Quản lý dự án 3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, thông tin tiến độ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Theo ông Linh, dự án được chia thành 3 gói thầu xây lắp và đang được triển khai đồng loạt.

Trong đó, gói thầu XL-03, đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, dài khoảng 1,3 km (đi qua phường An Nhơn và phường Bình Lợi Trung), khối lượng toàn gói thầu đạt khoảng 75%.

Các nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục còn lại. Chủ đầu tư dự kiến tổ chức thông xe kỹ thuật bên trái tuyến trước ngày 2.9 và hoàn thành toàn bộ gói thầu vào tháng 11.2026.

Gói thầu còn lại là XL-01 và XL-02 có tổng chiều dài hơn 7,4 km, đi qua các phường Gia Định, Bình Thạnh và Bình Lợi Trung. Sau khi tiếp nhận phần mặt bằng được bàn giao cuối tháng 6.2026, nhà thầu đã triển khai 13 mũi thi công, đồng thời tiếp tục dọn dẹp chướng ngại vật để mở thêm mũi.

Dự án rạch Xuyên Tâm dự kiến hoàn thành cuối năm 2027

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đề xuất tạo 'luồng xanh' để dự án rạch Xuyên Tâm về đích sớm 8 tháng

Theo hợp đồng, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm dự kiến hoàn thành vào tháng 8.2028. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã chỉ đạo phấn đấu đưa dự án về đích vào cuối năm 2027.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và các nhà thầu đang rà soát tính khả thi, lập lại kế hoạch tiến độ và đề xuất giải pháp rút ngắn thời gian thi công để báo cáo UBND TP.HCM.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM (trái) và ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì họp báo, chiều 23.7 ẢNH: UYỂN NHI

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm ảnh hưởng 2.190 trường hợp. Phường Gia Định, Bình Thạnh và An Nhơn đã hoàn thành bàn giao mặt bằng. Riêng phường Bình Lợi Trung còn 39/317 trường hợp (ở khu dân cư thương mại Bình Hòa thuộc gói thầu XL-02), dự kiến hoàn tất bàn giao trước ngày 30.8.

Dù phần lớn mặt bằng của các hộ dân đã được bàn giao, hệ thống điện, nước và viễn thông vẫn chưa di dời, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Theo ông Linh, bên cạnh việc bổ sung máy móc, nhân lực và mũi thi công, dự án cần triển khai ngay nhóm giải pháp.

Trước hết, việc di dời hạ tầng kỹ thuật phải hoàn thành chậm nhất trong tháng 8.2026, qua đó tạo mặt bằng sạch hoàn toàn cho nhà thầu.

Đối với hạng mục kè và hố kích ngầm, các nhà thầu cần bổ sung thiết bị và điều chỉnh biện pháp thi công. Đây là những công việc quyết định tiến độ tổng thể, gồm khoan CDM gia cố nền, đóng cọc PC, cừ ván SW và thi công hệ thống hố kích ngầm thu gom nước thải.

Ngoài ra, nguồn đất dự kiến tận dụng từ gói XL-01 không bảo đảm chất lượng do lẫn rác, bùn và tạp chất. Chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang rà soát phương án bổ sung vật liệu để tạo mặt bằng thi công kè.

Ông Phan Nhật Linh thông tin tiến độ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm ẢNH: UYỂN NHI

Ông Linh cho hay, giải pháp cuối cùng là tạo "luồng xanh" giao thông cho các phương tiện vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ dự án rạch Xuyên Tâm.

Hiện xe chở cát, đá, xi măng, bê tông, thép và cấu kiện đúc sẵn chủ yếu được lưu thông từ sau 22 giờ - 5 giờ. Các phương tiện còn bị giới hạn tải trọng và không được đi vào một số tuyến đường dẫn đến công trường.

Do đó, chủ đầu tư kiến nghị Sở Xây dựng TP.HCM và Công an TP.HCM hỗ trợ cấp phép cho xe phục vụ dự án được lưu thông trên một số tuyến đường cấm vào công trường, đồng thời bổ sung khung giờ chạy ban ngày (trừ giờ cao điểm). Nhà thầu cũng cần có cơ chế đăng ký đối với xe vận chuyển vật liệu, thiết bị quá khổ vào công trường.