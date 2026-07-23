Gần 2 tháng bán xăng E10, TP.HCM chưa ghi nhận phản ánh về chất lượng

Chưa ghi nhận cửa hàng thiếu xăng E10

Chiều 23.7, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công thương TP.HCM, cho biết TP.HCM hiện có 1.176 cửa hàng xăng dầu, có quy mô tiêu thụ lớn nhất cả nước.

Theo ông Hiếu, thực hiện Thông tư 50 của Bộ Công thương về lộ trình chuyển đổi sang xăng sinh học E10 từ ngày 1.6, Sở Công thương TP.HCM đã tổ chức nhiều buổi làm việc với các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối từ cuối năm 2025 để chuẩn bị kế hoạch chuyển đổi.

Sau gần 2 tháng triển khai, TP.HCM chưa ghi nhận phản ánh về chất lượng xăng sinh học E10, E5 ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau gần 2 tháng triển khai, theo báo cáo của lực lượng quản lý thị trường, TP.HCM chưa ghi nhận cửa hàng nào thiếu xăng E10. Sở Công thương TP.HCM cũng chưa tiếp nhận trường hợp người dân phản ánh không có xăng sinh học để sử dụng hoặc vấn đề liên quan đến chất lượng xăng E10, E5.

Trong tháng 3.2026, thị trường xăng dầu thế giới biến động mạnh. Trước tình hình này, Sở Công thương TP.HCM đã liên tục chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường giám sát hoạt động của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn.

Theo ông Hiếu, khi tiếp nhận phản ánh hoặc kiến nghị, trong vòng 1 - 2 giờ, lực lượng quản lý thị trường sẽ đến làm việc và yêu cầu cửa hàng khắc phục. TP.HCM hầu như không xảy ra tình trạng cửa hàng đóng cửa vì lý do thiếu xăng do nguyên nhân chủ quan.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM (trái) và ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM chủ trì họp báo ẢNH: UYỂN NHI

Cửa hàng bán lẻ gặp khó vì chiết khấu thấp

Dù nguồn cung được duy trì, Sở Công thương TP.HCM ghi nhận một số cửa hàng bán lẻ gặp khó khăn khi giá xăng dầu thế giới liên tục tăng, giảm với nhịp độ nhanh.

Có thời điểm, mức chiết khấu trong hệ thống thương mại dành cho cửa hàng bán lẻ giảm về 0 đồng hoặc duy trì ở mức rất thấp, khiến các cửa hàng khó cầm cự.

Trong khi đó, theo quy định, cửa hàng bán lẻ không được tự ý đóng cửa hoặc ngừng bán. Điều này gây nhiều khó khăn cho các đơn vị khi mức chiết khấu xuống thấp.

Giá xăng dầu mới nhất, áp dụng từ 15 giờ ngày 23.7.2026

Theo ông Hiếu, Bộ Công thương đang hoàn thiện dự thảo nghị định quy định về xăng dầu. Dự kiến sáng 24.7, Bộ trưởng Bộ Công thương chủ trì cuộc họp tại Hà Nội với các địa phương và hệ thống phân phối, bán lẻ để lấy ý kiến lần cuối.

Cũng tại buổi họp báo, ông Đỗ Vũ Khoa, Phó chi cục trưởng Chi cục Đo lường chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) cho biết, trong quá trình kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E10, trường hợp phát hiện xăng E10 không đạt quy chuẩn kỹ thuật hoặc có dấu hiệu pha trộn sai quy định, đoàn kiểm tra sẽ công bố quyết định kiểm tra; thu thập, xem xét hồ sơ, dữ liệu liên quan; lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo Nghị định 37.

Ông Đỗ Vũ Khoa tại buổi họp báo ẢNH: UYỂN NHI

Các trường hợp vi phạm về chất lượng xăng dầu sẽ bị xử phạt theo Nghị định 119/2017/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 126/2021/NĐ-CP.

Danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các phương tiện thông tin đại chúng nhằm cảnh báo, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.