Lo đổi xăng A95 sang E10 hại động cơ, ngành đo lường chất lượng TP.HCM nói gì?

Chưa ghi nhận phản ánh về chất lượng xăng E10

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn chiều 28.5, phóng viên đặt câu hỏi về việc người dân lo ngại chuyển đổi từ xăng A95 sang xăng E10 có thể ảnh hưởng đến động cơ, đặc biệt với các dòng xe đời cũ, xe phân khối lớn…

Trả lời báo chí, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) cho biết, từ thời điểm đưa ra thị trường (ngày 1.8.2025) và quá trình triển khai của các doanh nghiệp đầu mối (Petrolimex, PVOIL) đến nay, cơ quan quản lý chất lượng chưa ghi nhận phản ánh, khiếu nại về chất lượng đối với xăng sinh học E10.

Theo Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, đơn vị đang thực hiện khảo sát thường xuyên theo kế hoạch dưới sự chỉ đạo của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM nhằm đánh giá chất lượng xăng E10 lưu thông trên thị trường.

Đơn vị này cho biết, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu được phân công cụ thể giữa các cơ quan.

Trong đó, Sở Công thương TP.HCM là cơ quan chủ trì quản lý hoạt động thương mại, kinh doanh và hệ thống phân phối xăng dầu; bao gồm cấp phép quy hoạch hệ thống phân phối, quản lý cung cầu, bảo đảm nguồn cung, tiến độ thực hiện lộ trình chuyển đổi và phối hợp quản lý giá cả với Bộ Công thương.

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, thông qua Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, là cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng mặt hàng xăng dầu trên địa bàn TP.HCM.

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chưa ghi nhận phản ánh, khiếu nại về chất lượng đối với xăng sinh học E10 ẢNH: NHẬT THỊNH

Xăng E10 được đánh giá trên cơ sở khoa học và pháp lý

Ngày 7.11.2025, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Theo đó, "từ ngày 1.6.2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc".

Ngày 30.4.2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học.

Theo đó, quy định cụ thể các chỉ tiêu kỹ thuật đối với xăng E10 như: hàm lượng ethanol, hàm lượng oxy và các hợp chất oxygenat được phép sử dụng nhằm bảo đảm chất lượng nhiên liệu và khả năng tương thích kỹ thuật đối với động cơ, phương tiện lưu hành trên thị trường; các chỉ tiêu được thử nghiệm theo các phương pháp của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và tiêu chuẩn quốc tế (ASTM).

Khi đưa ra lộ trình áp dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp cùng các viện nghiên cứu, trường đại học chuyên ngành (Trường đại học Bách khoa Hà Nội và Trường đại học Giao thông vận tải) thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm ngặt về mức độ tương thích của nhiên liệu sinh học trên các dòng động cơ đang lưu hành tại Việt Nam.

Việc chuyển đổi sang xăng E10, theo các bộ ngành (Công thương, Khoa học và Công nghệ), được đánh giá trên cơ sở khoa học, thực tiễn và đảm bảo hành lang pháp lý trong giai đoạn chuyển đổi.