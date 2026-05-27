Người tiêu dùng đã an tâm với xăng E10

"Bốc" không thua xăng A95

Ngày 26.5, anh Nguyễn Phan Duy (Hà Nội), thành viên Hội BMW đã "review" một cách chi tiết trải nghiệm lần đầu tiên sử dụng xăng E10 trên chiếc xe thuộc dòng G20 của hãng BMW. Anh Duy cảm giác lái khi dùng xăng E10 không khác gì xăng A95, đặc biệt là nhiệt độ nước và dầu giảm rất nhanh. "Bình thường, xe em ổn định nhiệt độ nước là 112 độ và dầu là 110 độ, nay còn lần lượt là 90 và 100 độ, như zin. Em rất mừng vì hôm trước còn tính phải sắm két làm mát hoặc thay nước mát loại tốt", anh Duy nêu cảm nhận.

Anh Quách Hồng Chương (TP.HCM) cũng chia sẻ đánh giá khi lần đầu tiên trải nghiệm xăng E10 cho chiếc ô tô Peugeot đời mới. Anh Chương kể: "Tôi hay đổ xăng E5-92 tại cây xăng Petrolimex góc đường Trương Định - Lý Chính Thắng nhưng hiện nay cây xăng này không còn bán xăng E5-92 nữa mà chỉ toàn E10-95 III và E10-95 V. Tôi đổ tạm gần 20 lít xăng E10-95 III. Bữa nay tôi đi về Củ Chi, xe vẫn đi bon bon trên QL22 mà không có dấu hiệu hụt hơi hay giật cục gì. Tôi vẫn thốc ga và xe vẫn tăng tốc đều và mượt hơn 95 cũ (đi 95 nhiều khi ga hơi hỗn tí). Sau 100 km trải nghiệm các cung đường từ trung tâm đến Củ Chi tôi thấy máy có vẻ mát hơn so với xăng 95 cũ, không còn cảm nhận hơi nóng phả ra từ khoang động cơ - đặc trưng của các dòng xe Âu". Không chỉ riêng anh Chương, nhiều chủ xe khác cũng chia sẻ cảm nhận dòng xe này không gặp vấn đề gì với xăng sinh học.

Nhiều chủ xe đã sớm trải nghiệm và đánh giá tích cực về xăng E10 Ảnh: Phan Duy

Anh Nguyễn Ngọc Hải, chủ cửa hàng dịch vụ xe máy H2T Workshop tại TP.HCM, cũng có trải nghiệm thực tế khi đã đổ đến bình xăng E10 thứ ba. Anh cho hay: "Mọi người thực sự không cần phải quá lo lắng, nếu đổ E10 vào mà xe nóng hơn một tí hoặc hụt tí mà vẫn vận hành bình thường thì cũng không có gì đáng ngại. Đa số xe zin đời mới thì hệ thống ECM có thể tự học và điều chỉnh lại cho phù hợp dần. Những xe máy đời mới zin 100% dưới nắp bình xăng có dán tem xác nhận phù hợp xăng E5-E10 thì có thể không cần quan tâm. Còn đối với xe xăng cơ, cần kiểm tra thường xuyên rò rỉ nhiên liệu do hệ thống dây xăng, phao xăng để đảm bảo vận hành an toàn; điều chỉnh béc chính/béc phụ để thay đổi tỷ lệ xăng gió cho phù hợp. Đối với xe đã có can thiệp vào động cơ thì nên tiến hành remap (canh chỉnh) lại cho phù hợp với xăng E10".

Theo khảo sát của PV Thanh Niên, sau một thời gian ngắn xuất hiện khá nhiều thông tin trái chiều liên quan đến xăng sinh học E10, gần đây sau những trải nghiệm thực tế và chia sẻ cảm nhận khách quan, công tâm của nhiều chuyên gia ô tô, xe máy, những bất an ban đầu dành cho xăng E10 đang có chiều hướng ổn định, những băn khoăn đã được giải đáp.

Chất lượng xăng E10 có đảm bảo ?

Mặt khác, còn một số ý kiến băn khoăn hệ thống bồn chứa và phân phối của các doanh nghiệp cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng xăng sinh học và liệu rằng nguồn ethanol có bị khan hiếm, đứt gãy nguồn cung hay không? Về vấn đề này, Bộ Công thương cho biết mức tiêu thụ xăng của cả nước hiện khoảng 1 triệu m³/tháng, thì lượng nhiên liệu E100 cần khoảng 100.000 m3/tháng, từ nguồn sản xuất trong nước hiện có khoảng 25.000 m3/tháng và nhập khẩu khoảng 75.000 m3/tháng. Về cơ bản, các doanh nghiệp đã chủ động đủ để đáp ứng nhu cầu phối trộn.

Người dân cần vệ sinh lọc xăng xe máy để tránh trường hợp nghẹt xăng, giật cục Ảnh: Văn Hải

Ghi nhận từ báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, tính đến ngày 23.4.2026, cả nước có 13/26 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã và đang đầu tư hệ thống trạm phối trộn xăng sinh học, trong đó có 3 doanh nghiệp lớn là Petrolimex có công suất phối trộn 455.000 m3/tháng (đang mở rộng lên 550.000 m3/tháng); PVOil có công suất phối trộn 320.000 m3/tháng; Công ty TNHH MTV dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) công suất phối trộn 120.000 m3/tháng. Tổng công suất của 3 doanh nghiệp này là khoảng 890.000 m³/tháng. Như vậy, với mức tiêu thụ xăng trung bình khoảng 1 triệu m3/tháng thì năng lực phối trộn của 3 đơn vị đã được cấp phép chiếm 89% lượng xăng cung cấp trong nước (nếu 100% là E10) và chiếm khoảng 96% lượng xăng cung cấp trong nước nếu 85% là xăng E10 và 15% là xăng E5. Ngoài ra, còn có 10 doanh nghiệp khác đang chờ được cấp giấy phép để pha chế, phối trộn xăng E10 với công suất khoảng 297.600 m3/tháng.

Hệ thống hạ tầng logistics phân phối xăng E10 đã được đầu tư đồng bộ Ảnh: N.N

Nếu thêm 10 doanh nghiệp nói trên được cấp phép pha chế, phối trộn thì công suất của cả 13 doanh nghiệp đạt khoảng 1.178.600 m3/tháng, vượt nhu cầu pha chế, phối trộn (1 triệu m3/tháng) cho cung ứng xăng E5, E10 trong cả nước. Hơn nữa, Nhà máy lọc dầu Bình Sơn cũng có thể thực hiện phối trộn xăng sinh học E5, E10 với công suất khoảng 20.000 - 40.000 m3/tháng trong tháng 5.2026 và 70.000 - 90.000 m3/tháng từ tháng 6.2026 khi có yêu cầu.

Đối với vấn đề hạ tầng phân phối xăng dầu, khâu cuối trong chuỗi cung ứng và giữ vai trò quyết định trong việc đưa xăng sinh học E10 ra thị trường, Bộ Công thương cho biết: hệ thống phân phối hiện nay đã được đầu tư đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, gồm kho đầu mối, tổng kho, cửa hàng bán lẻ và hệ thống logistics. Vì vậy, việc chuyển đổi từ xăng khoáng RON95 sang E10 chủ yếu là nâng cấp, điều chỉnh vận hành, không đòi hỏi đầu tư hạ tầng mới quy mô lớn.

Bộ Công thương khẳng định toàn bộ hệ thống bán lẻ đã có kinh nghiệm kinh doanh xăng E5RON92, nên về cơ bản, có thể tiếp nhận và phân phối E10 mà không gặp trở ngại lớn về kỹ thuật. Tuy nhiên, các bồn chứa, cột bơm, đường ống và phương tiện vận chuyển đang dùng cho xăng khoáng RON95 hiện nay phải thực hiện làm sạch xăng khoáng đang có, cải tạo nâng cấp để phù hợp với xăng E10RON95, do đó phát sinh chi phí và có thể gián đoạn tạm thời hoạt động kinh doanh. Hệ thống phân phối tới người tiêu dùng của các doanh nghiệp lớn về cơ bản không gặp nhiều khó khăn trong xử lý các vấn đề nêu trên, chẳng hạn như 2 doanh nghiệp đầu mối lớn nhất là Petrolimex và PVOil hiện đang chiếm khoảng 70 - 75% thị phần bán lẻ xăng dầu.

"PVOil đã thử nghiệm phân phối E10 tại Hà Nội và Hải Phòng từ đầu tháng 8.2025 và chính thức phân phối xăng E10 trên toàn hệ thống gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước từ ngày 15.5.2026; Petrolimex thử nghiệm bán E10 tại một số cửa hàng trên địa bàn TP.HCM, khu vực Vũng Tàu cũ và chính thức phân phối trên toàn hệ thống từ ngày 20.5. Có thể nói, các doanh nghiệp lớn đã vào cuộc và các đơn vị còn lại cũng đang chuẩn bị các phương án để tham gia lộ trình", Bộ Công thương nhấn mạnh.