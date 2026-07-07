Bộ Công thương nói về thông tin 'xăng E10 làm giảm ô nhiễm không khí tại Hà Nội'

Tại cuộc họp báo thường kỳ do Bộ Công thương tổ chức chiều 7.7, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương), tiếp tục làm rõ các thông tin liên quan xăng E10.

Bộ Công thương tiếp tục yêu cầu Trung tâm Quan trắc môi trường tiếp tục quan trắc các chỉ tiêu môi trường và mở rộng nhiều thành phố khác trong cả nước, với thời gian đủ dài, quan trắc đầy đủ và chi tiết hơn sau khi chuyển sang sử dụng xăng E10 ẢNH: T.N

Trước đó, Tổ công tác triển khai Thông tư 50 có báo cáo gửi lãnh đạo Bộ Công thương về tình hình tiêu thụ xăng E10, có đánh giá tác động môi trường, sử dụng số liệu quan trắc chất lượng không khí tại Hà Nội và TPHCM tại thời điểm đầu tháng 5, cuối tháng 5 và cuối tháng 6.

Tại Hà Nội, chỉ số bụi mịn đã giảm rõ rệt ở thời điểm cuối tháng 5 so với cuối tháng 6. Cụ thể, chỉ số PM2.5 giảm 31% và PM10 giảm 29,6%. Còn tại TP.HCM, cuối tháng 6 ghi nhận các chỉ số giảm so với cuối tháng 5. Cụ thể, PM2.5 giảm 15,7%; PM10 giảm 14,3%; CO giảm 65,2%; NO2 giảm 68,6%; NOx giảm 57,6%; SO2 giảm 38,5% và O3 giảm 14,4%.

Ông Đào Duy Anh khẳng định, một trong những ý nghĩa chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học là góp phần bảo vệ môi trường. Theo các tính toán, nếu giảm đốt 1 lít xăng khoáng thì sẽ giảm thải ra môi trường 2,3 - 2,5 kg CO2. Đây là số liệu được tính toán khoa học, dựa trên các phản ứng hóa học trong quá trình đốt cháy xăng. Như vậy, có thể khẳng định, giảm đốt xăng khoáng là giảm phát thải CO2 ra môi trường.

Ngoài ra, khi phối trộn ethanol vào trong xăng khoáng nó làm tăng nồng độ ô xy ở trong hỗn hợp và trong buồng đốt giúp phản ứng cháy triệt để nhiên liệu. Vì vậy, các loại khí mà ở trạng thái xăng khoáng thông thường, hiệu suất đốt nó chưa đạt đến cái mức tối ưu thì trong xăng khoáng được xử lý tốt hơn.

Cũng theo ông Đào Duy Anh, Bộ Công thương đã gửi yêu cầu đến Trung tâm Quan trắc môi trường, Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đề nghị cung cấp các số liệu liên quan đến quan trắc môi trường tại Hà Nội và TP.HCM.

Số liệu quan trắc này được thực hiện ở 3 địa điểm và 2 thời điểm cuối tháng 5 và cuối tháng 6 để đánh giá sự thay đổi về môi trường từ thời điểm cả nước chuyển đổi sang sử dụng xăng E10. Theo đó, kết quả nhận được từ Trung tâm Quan trắc môi trường thì thấy các loại khí như: CO, NOx, CH đều giảm.

Tuy nhiên, ông Đào Duy Anh cho rằng, số liệu đo quan trắc thì tại một thời điểm chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều các yếu tố: mật độ giao thông, điều kiện thời tiết, ảnh hưởng về môi trường, tốc độ gió...

"Dù kết quả đo các loại khí thải có giảm nhưng chúng tôi cũng khẳng định nó chưa phản ánh tác động tích cực của việc sử dụng xăng sinh học đến môi trường. Để có số liệu chính xác và tính bền bền vững thì việc quan trắc phải thực hiện trong thời gian dài hơn, lưới đo dày hơn, tần suất đo thường xuyên hơn. Bộ Công thương tiếp tục yêu cầu Trung tâm Quan trắc môi trường tiếp tục quan trắc các chỉ tiêu môi trường và mở rộng nhiều thành phố khác trong cả nước, với thời gian đủ dài, quan trắc đầy đủ và chi tiết hơn", ông Đào Duy Anh nói.

Chưa nhận được phản ánh tiêu cực về chất lượng xăng E10

Cũng theo ông Đào Duy Anh, từ ngày 1.6 - 29.6, Bộ Công thương tiếp nhận 293 phản ánh của người dân về sản phẩm xăng E10, theo 3 nhóm: chất lượng xăng; khó tìm các điểm bán sản phẩm E5; băn khoăn xăng E5, E10 có ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất hoạt động, tuổi thọ của động cơ hay không; khi đổ xăng E10 thì có tình trạng xe bị yếu đi, chết máy.

Ngoài ra, đến thời điểm này, thông tin từ các doanh nghiệp cũng khẳng định, chưa nhận được bất kỳ một phản ánh tiêu cực nào về chất lượng xăng E10 cũng như những ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động, tuổi thọ của động cơ.

"Những kết quả bước đầu này khẳng định, Bộ Công thương đã khảo sát, đánh giá tác động rất kỹ cho việc triển khai xăng E10 và đang tiếp tục theo dõi, tiếp nhận và xử lý kịp thời tất cả những thông tin kiến nghị của người tiêu dùng", ông Anh nói.