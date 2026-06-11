Giá xăng dầu giảm mạnh, chưa điều hành giá xăng E10

Bộ Công thương chưa thực hiện điều hành giá xăng E10 ẢNH: TN

Chiều 11.6, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu , áp dụng từ 15 giờ cùng ngày, trong danh sách sản phẩm xăng dầu điều hành kỳ này, chưa có giá xăng E10RON 95.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nhưng quyết định trích lập quỹ ở mức 100 đồng/lít đối với xăng sinh học; 200 đồng/lít đối với dầu diesel và 200 đồng/kg đối với dầu mazut.

Theo đó, từ 15 giờ hôm nay, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 21.332 đồng/lít, giảm 452 đồng/lít, Giá dầu diesel không cao hơn 25.877 đồng/lít, giảm 989 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 18.608 đồng/kg, giảm 1.037 đồng/kg.

Theo Bộ Công thương, giá xăng dầu mới nhất, áp dụng từ 15 giờ hôm nay của Việt Nam vẫn đang thấp hơn so với nhiều nước có chung đường biên giới hoặc gần với Việt Nam: Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc.

Cụ thể, giá xăng tại Thái Lan là 34.560 đồng/lít; tại Campuchia là 30.743 đồng/lít; tại Lào là 37.560 đồng/lít; tại Trung Quốc là 33.948 đồng/lít.

Còn giá dầu tại Thái Lan là 33.505 đồng/lít; Campuchia là 33.033 đồng/lít; Lào là 33.144 đồng/lít; Trung Quốc là 30.893 đồng/lít.

Vì sao chưa điều hành giá xăng E10?

Theo Bộ Công thương, xăng E10 chưa được công bố là mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường nên các doanh nghiệp đang tự tính giá cơ sở.

Bộ Công thương đã trình Chính phủ ban hành nghị quyết về việc thực hiện lộ trình xăng E10, xác định kể từ ngày 1.6.2026, xăng E10 là mặt hàng xăng dầu Nhà nước công bố giá cơ sở xăng dầu, thay thế xăng khoáng RON 95. Theo đó, khi Chính phủ ban hành nghị quyết, Bộ Công thương sẽ thực hiện điều hành giá xăng E10.

Theo ông Đào Duy Anh, Cục phó Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương), qua theo dõi thị trường xăng dầu từ ngày 1.6 đến nay, xăng E10 được người dân đón nhận tích cực hơn so với dự báo ban đầu. Thị trường xăng E10 ổn định, nguồn cung được bảo đảm.

Mới đây, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã công bố địa chỉ email: khieunai@bvntd.gov.vn, tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến chất lượng xăng E10.