Gần 95% xăng tiêu thụ trên thị trường là xăng E10

Ông Nguyễn Tiến Cường, Phó tổng biên tập Báo Công thương, cho biết sau gần một tháng triển khai (1.6), thị trường đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học đạt khoảng 850 triệu lít, trong đó xăng E10 chiếm khoảng 800 triệu lít, tương đương hơn 94,12% và xăng E5 khoảng 50 triệu lít (chiếm 5,88%). Điều này cho thấy sự đón nhận tích cực của thị trường đối với loại nhiên liệu mới này.



Theo ông Nguyễn Khắc HIếu - Phó trưởng phòng Quản lý năng lượng (Sở Công thương TP.HCM): Toàn thành phố hiện có 12 thương nhân đầu mối sản xuất và kinh doanh xăng dầu, trong đó có 2 thương nhân tham gia phối trộn; 65 thương nhân phân phối và 1.176 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trung bình mỗi ngày, TP.HCM tiêu thụ khoảng là 13.000 m³ xăng dầu các loại, tương đương gần 20% tổng sản lượng cả nước. "Kết quả sau một tháng triển khai cho thấy, nguồn cung trên địa bàn thành phố ổn định, không ghi nhận tình trạng thiếu hàng hay phản ánh tiêu cực liên quan đến chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, nhận thức của người tiêu dùng đối với xăng E10 cũng được nâng cao".

Tọa đàm "Xăng E10: Hiểu đúng, dùng tốt" cho Báo Công thương tổ chức sáng 30.6 tại TP.HCM ẢNH: THANH MINH

Một trong 2 doanh nghiệp đầu mối đi đầu trong việc tham gia phối trộn và phân phối xăng E10 từ sớm, ông Lê Trung Hưng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOil) thông tin, trong quá trình triển khai, doanh nghiệp chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực nào liên quan đến chất lượng xăng E10. "Cùng với sự đồng hành của cơ quan quản lý và các cơ quan truyền thông, người tiêu dùng đã tiếp cận đầy đủ hơn các thông tin khoa học, từ đó tạo niềm tin đối với chủ trương phát triển nhiên liệu sinh học", ông Hưng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) nhận định: Việc triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 theo Thông tư 50/2025 của Bộ Công thương cơ bản diễn ra đúng tiến độ. Đặc biệt, nguồn cung ethanol nhiên liệu, xăng nền và xăng E10 được các doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ; hệ thống phân phối hoạt động ổn định, không xảy ra tình trạng gián đoạn hay thiếu hụt nguồn hàng. Đặc biệt, từ khi có Nghị quyết 29, việc công bố giá cơ sở xăng E10 do Bộ Công thương thực hiện, đã tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh và mở rộng mạng lưới cung ứng.

Tuy vậy, ông Nam cũng nhìn nhận quá trình triển khai loại nhiên liệu sinh học này còn một số thách thức như nguồn ethanol sản xuất trong nước chưa đáp ứng hoàn toàn nhu cầu lâu dài; một số cơ sở pha chế, phối trộn vẫn đang tiếp tục hoàn thiện đầu tư; một bộ phận người tiêu dùng băn khoăn về khả năng tương thích của xăng E10 với các loại xe đời cũ và đa số thông tin chưa được kiểm chứng.

Từ đó, ông Nam khẳng định, trong thời gian tới, Bộ Công thương sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung - cầu, tăng cường kiểm tra chất lượng, kiểm tra giám sát theo định kỳ và đột xuất; phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất ô tô, xe máy công bố đầy đủ danh mục phương tiện tương thích và đẩy mạnh truyền thông để người dân tiếp cận thông tin chính xác.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam khẳng định xăng E10 đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc gia và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Thực tế sử dụng trong thời gian qua cũng như kinh nghiệm của hơn 60 quốc gia đã chứng minh loại nhiên liệu này hoàn toàn có thể sử dụng an toàn đối với đa số phương tiện đang lưu hành. Trong giai đoạn đầu triển khai, truyền thông đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Người tiêu dùng chỉ có thể yên tâm chuyển đổi khi được tiếp cận thông tin minh bạch từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các nhà khoa học.







