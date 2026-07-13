Đem đạo vào đời: Những đạo tỳ không chuyên, lo hậu sự miễn phí ở Thánh thất Cao Đài

Ở TP.HCM hay các nơi khác, khi các tín đồ hoặc bất kỳ người dân thường nghèo khó khi nhắm mắt xuôi tay thì bất kỳ Thánh thất Cao Đài nào cũng đều dang tay đưa tiễn đến nơi an nghỉ cuối cùng một cách chu toàn.

Dấn thân để thực thi nhân nghĩa

Giáo hữu Thái Thành Thanh, Trưởng ban cai quản Họ đạo Sài Gòn ở Thánh thất Cao Đài Sài Gòn chia sẻ rằng để có những hoạt động thiện nguyện kéo dài hàng chục năm qua, tín đồ theo đạo Cao Đài đều xoay quanh kim chỉ nam xuyên suốt từ hiến chương của đạo.

Điều này còn thể hiện tại mỗi thánh thất đều có hai chữ "nhân nghĩa" được đặt trang trọng ngay lối vào như đôi mắt dõi theo mọi hành vi của tín đồ. Với các tín đồ, việc tu hành không phải là lánh đời, mà là dấn thân vào xã hội để thực thi nhân nghĩa.

Mỗi khi có tang sự, đồng đạo Cao Đài đều có mặt, chung tay lo hậu sự cho người đã khuất ẢNH: NVCC

Ban đại diện Hội thánh đạo Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tại TP.HCM đứng ra cử hành các nghi thức của đạo khi có tang lễ ẢNH: NVCC

Theo giáo hữu Thái Thành Thanh, điểm nổi bật và mang đậm chiều sâu tâm linh của đạo Cao Đài chính là việc chăm lo hậu sự cho tất cả tín đồ và cộng đồng khi ai đó không may qua đời. Ở TP.HCM, tổ chức một đám tang có thể khó khăn cho những gia đình nghèo. Nhưng với tất cả họ đạo, mọi thứ từ hòm, xe rồng (thuyền bát nhã) đến ban nhạc lễ, đạo tỳ đều phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chưa kể khi một người nằm xuống, các vị chức việc và ban trị sự sẽ đến ngay để trấn an gia đình, làm lễ cầu hồn và thực hiện các nghi thức hết sức chu đáo.

"Khi có người mất, gia đình sẽ báo tin cho vị chánh trị sự tại địa phương. Lập tức, các vị chức việc và ban trị sự sẽ đến tận nơi để trấn an gia quyến. Không chỉ dừng lại ở lời an ủi, những bước đầu tiên mang đậm tính tâm linh được thực hiện ngay từ nghi thức cúng Đức Chí Tôn, đến lễ cầu hồn cho người vừa nằm xuống hoặc đang trong cơn hấp hối. Đó là nghi thức mang tính trình báo với cõi thiêng tiếp rước chơn linh và tiếng chuông báo tử vang lên tại thánh thất", giáo hữu Thái Thành Thanh cho biết.

Thường xuyên tham gia hỗ trợ các tang lễ tại Thánh thất Sài Gòn, anh Nguyễn Hoàng Huy - thư ký Ban cai quản Họ đạo Sài Gòn cho biết các bước tẩn liệm, phát tang đều theo lễ Nho. Đồng thời, việc tẩn liệm, đưa tang được thực hiện bởi những người đạo tỳ không chuyên.

Những chiếc hòm, xe rồng đều phục vụ miễn phí cho những người qua đời có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: PHẠM HỮU

Với anh Huy, vai trò thư ký không chỉ là lo các thủ tục pháp lý, giấy tờ báo tử hay hành chính của đạo, mà còn điều phối để mọi thứ được trọn vẹn. Theo anh, những đám tang không chỉ dành cho người trong đạo, ngay cả những người ngoại đạo trong hoàn cảnh ngặt nghèo, họ đạo cũng hỗ trợ.

Những đạo tỳ làm công nhân, nhân viên ngân hàng

Có hơn 40 năm dấn thân hỗ trợ mai táng ở Thánh thất Cao Đài Sài Gòn, ông Võ Minh Hoàng - Trưởng ban nhà thuyền của Họ đạo Sài Gòn nói rằng, những người đạo tỳ, ban nhạc lễ hay đồng nhi không phải là những người làm nghề mai táng chuyên nghiệp. Ở thánh thất này có khoảng 18 người luôn sẵn sàng hỗ trợ mỗi khi có cuộc gọi khẩn cấp. Họ là những công chức, nhân viên ngân hàng, công nhân xí nghiệp…. và là tín đồ của đạo. Ban ngày đi làm việc như bình thường, nhưng khi có người mất, họ sẵn sàng gác lại việc riêng để đến làm công quả.

Công việc của các đạo tỳ không chỉ là khiêng linh cửu, mà còn đảm trách luôn việc tắm rửa cho thi hài, trang trí hòm hay đục mộng đóng nắp quan tài. Điểm khác biệt lớn nhất của những đạo tỳ này với các dịch vụ mai táng bên ngoài chính là tinh thần "lấy đạo giúp đời". Họ làm việc bất kể giờ giấc, dù nửa đêm hay sáng sớm và miễn phí. Thậm chí có những tang lễ thiếu đạo tỳ, ông Hoàng lại gọi anh em từ các họ đạo lân cận qua hỗ trợ mà không đòi hỏi gì.

Những người làm đạo tỳ ở Thánh thất Sài Gòn đều có những công việc khác nhau. Khi có tang sự họ lại trở về cùng nhau hỗ trợ ẢNH: NVCC

Theo ông Hoàng, dù không phải chuyên nghiệp nhưng những đạo tỳ này không ngại dấn thân tiếp cận người mất. "Có những thi hài để lâu ngày, bị phân hủy, nhưng anh em đạo tỳ không ngại xắn tay vào thân xác người chết để tẩn liệm. Thời điểm Covid-19, trong khi ai nấy đều lo lắng an toàn cho bản thân thì cũng chính anh em đạo tỳ đối diện trực tiếp với hiểm nguy. Lúc đó lễ sĩ, đồng nhi không thể có mặt vì cách ly xã hội, chính những người đạo tỳ vừa tắm rửa, tẩn liệm vừa cầm kinh đọc thay phần kinh kệ để người mất lúc đó được ấm lòng", ông Hoàng kể lại và nói về quan niệm làm đạo tỳ của anh em họ đạo luôn với tinh thần "vô cầu vô lợi", bắt nguồn từ giáo lý của Đức Chí Tôn rằng muốn bước qua "trường thi công đức" thì phải làm công quả.

Ngoài việc lo hậu sự, ở Thánh thất Cao Đài Sài Gòn, mỗi ngày vào lúc 10 giờ, những phần cơm chay nóng hổi lại được trao đến tận tay những người khó khăn. Những người bệnh, không có tiền mua thuốc họ đạo hỗ trợ bảo hiểm y tế; con em tín đồ nghèo không tiền đóng học phí cũng nhận được từ quỹ học bổng. Ngay cả trong dịch Covid-19 hay những đợt bão lũ miền Trung, hạn mặn miền Tây, những chuyến xe chở đầy nhu yếu phẩm và nước sạch của họ đạo vẫn âm thầm xuất phát.

Bên cạnh đó, ban nhạc lễ cũng phục vụ miễn phí trong tang sự ở thánh thất ẢNH: NVCC

Anh Nguyễn Hoàng Huy chia sẻ, có thể đạo Cao Đài không giàu vật chất nhưng luôn tự hào vì giàu lòng thương yêu. Đạo luôn tâm niệm làm thiện nguyện một cách lặng lẽ, chỉ cần thực hành đúng tinh thần bác ái, yêu thương cả những người không cùng tôn giáo đã là một hạnh phúc lớn lao.