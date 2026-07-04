8 giờ tối nay, tòa tháp Saigon Marina IFC rực sáng dịp 250 năm quốc khánh Mỹ

Theo đó, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM phối hợp với Tập đoàn Sovico sẽ "thắp sáng" tòa nhà Saigon Marina IFC Tower nhằm chào mừng kỷ niệm 250 năm quốc khánh Mỹ.

Thời gian trình chiếu bắt đầu từ 20 - 22 giờ, ngày 4.7 và từ 18 - 24 giờ, ngày 10.7 tại tòa nhà Saigon Marina IFC Tower (phường Sài Gòn, TP.HCM). Chương trình sẽ trình chiếu các hình ảnh và thông điệp tôn vinh tình hữu nghị và quan hệ Việt - Mỹ.

Hoạt động trình chiếu ánh sáng này là một trong nhiều sự kiện mà phái đoàn Mỹ tại Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ chủ đề Freedom 250. Trong tháng 6, các Trung tâm Mỹ tại Hà Nội và TP.HCM đã tổ chức trại hè kéo dài 3 ngày do các tình nguyện viên Peace Corps hướng dẫn, giúp hơn 500 học sinh, sinh viên Việt Nam tìm hiểu về lịch sử và văn hóa Mỹ.

Lúc 8 giờ tối nay 4.7, tòa tháp tháp Saigon Marina IFC sẽ trình chiếu các hình ảnh và thông điệp tôn vinh tình hữu nghị và quan hệ Việt - Mỹ ẢNH: DẠ THẢO

Các em cũng tham quan Bảo tàng Founders Museum, nơi trưng bày hình ảnh và câu chuyện về 7 danh nhân lập quốc cùng sáu người phụ nữ tiêu biểu có vai trò quan trọng trong việc đặt nền móng cho nước Mỹ.

Cuộc thi video toàn quốc với chủ đề "American Excellence" sẽ được phát động trong tháng 7, tiếp nối thành công của cuộc thi podcast "American Heroes" hồi tháng 5.

Tháng 7 này, nước Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày ký Tuyên ngôn Độc lập và đồng thời chào mừng 31 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Mỹ - Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã đón nhiều đoàn đại biểu cấp cao của Mỹ, bao gồm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ Luke J. Lindberg, đoàn nghị sĩ quốc hội Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Christopher Landau và gần đây nhất là chuyến thăm của quyền Bộ trưởng Hải quân Hung Cao.

Nước Mỹ cũng đã đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm Mỹ vào tháng 2 nhân dịp khai mạc Hội đồng Hòa bình. Tháng 5 vừa qua, Tổng lãnh sự Mỹ Melissa A. Brown đã dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh đầu tư thường niên SelectUSA tại bang Maryland.

Những hoạt động trao đổi trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, hợp tác nghị viện, đầu tư, khắc phục hậu quả chiến tranh và các nỗ lực nhân đạo phản ánh sức sống và chiều sâu của quan hệ đối tác Mỹ - Việt Nam khi khi hai quốc gia cùng hợp tác vì thịnh vượng và an ninh chung.